Casio se despegó de figura de Piqué: “No somos patrocinadores oficiales de ningún bando”

Siguen las repercusiones por la “Bzrp. Music Session #53″. Mientras la canción sigue cosechando récords Piqué y Shakira continúan en pie de guerra y “salpicando” a todo el mundo.

Ahora, Casio, la marca de relojes que parece en la letra de la canción producida por el argentino Bizarrap, decidió desligarse de toda la polémica y envió un mensaje de neutralidad en sus redes sociales.

Ocurre que la semana pasada, luego de que la Session #53 se convirtiera en un éxito mundial, Gerard Piqué dijo en una trasmisión de la King´s League con un Casio. Esto en referencia al fragmento de la canción que dice “cambiaste un Rolex por un Casio”.

Instagram Casio España

“Casio nos ha dado relojes. La King’s League ha llegado a un acuerdo con Casio”, contó en directo el exfutbolista. Horas más tarde se viralizó un supuesto comunicado de la marca en el que negaba el vínculo con Piqué pero salió desde una cuenta falsa.

No obstante, el diario español 20 Minutos se comunicó con la marca y ellos le confirmaron que no existía ningún acuerdo comercial con el ex futbolista. “Nuestra posición siempre ha sido y será neutra”, expresaron.

Casio se despega de la polémica Shakira - Piqué

Aprovechando la movida mediática, este miércoles la marca hizo un posteo donde explicó que su postura frente a la novela que montaron Piqué y Shakira es neutral. “Hay un Casio para todo el mundo seas King, loba o el mismísimo Pikachu”, escribieron en Instagram.

“Si algo hemos aprendido estos días leyendo vuestros comentarios, es que Casio es una marca querida en todo el mundo y por todo el mundo”, agregaron en la zona de los comentarios.

“Como no somos patrocinadores oficiales de ningún bando, apostamos por un espacio de respeto y concordia. Así que seas King, seas loba o seas el mismísimo Pikachu has demostrado ser de Casio”, cerraron.