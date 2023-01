“Cambiaste un Rolex por un Casio”: el desliz que dejó al descubierto una mentira de Piqué

Tras el éxito mundial de la “Session 53″ de Bizarrap junto a Shakira, el ex futbolista y ex pareja de la cantante, Gerard Piqué, anunció que la reconocida marca de relojes Casio lo patrocina a él y a la Kings League. Sin embargo, el jugador estaba tan emocionado por replicarle a la colombiana que no se dió cuenta del error que cometió.

“Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo… Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio” canta la icónica estrella colombiana en su colaboración con el productor argentino, Bizarrap.

La Session 53, salió con muchos palitos para el español. El más controvertido hasta el momento, siendo el que Shakira le afirma a su ex que cambió un Rolex por un Casio, haciendo referencia al engaño de Piqué con la joven Clara Chía, de 23 años.

Ante el revuelo que causó la canción, Piqué no se pudo quedar de brazos cruzados y aprovechó el momento para “facturar”. Y es que en una transmisión de Twitch referente a la Kings League, donde se encontraban streamers y otros futbolistas, el ex de Shakira anunció que tenía un acuerdo con la marca de relojes Casio.

“Hemos llegado a un acuerdo con Casio, nos han dado relojes y tenemos un acuerdo con la marca y la Kings League”, señaló el empresario de 35 años. Además, el mismo agregó que este reloj era “para toda la vida”, en un claro intento de insultar a su ex pareja.

Sin embargo, el triunfo no le duraría mucho a Piqué, ya que en una foto posteada por Ibai Llanos -streamer y youtuber- en sus historias de Instagram, demostraría que el español estaba usando un reloj Rolex antes de anunciar el patrocinio de Casio.

Así, quedó en evidencia que Gerard portó el Rolex antes y durante la trasmisión, pero realizó el cambio de relojes solo cuando se acordó de su acuerdo con la marca.