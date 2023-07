Fue a un boliche, se sacó una foto con “Nico Vázquez” pero luego se dio cuenta que no era él

En las últimas horas, el reconocido actor argentino Nicolás Vázquez fue el centro de atención en Twitter debido a una insólita confusión que protagonizó una joven en un boliche. Todo comenzó cuando la chica compartió una foto con un joven muy parecido al actor, desatando la sorpresa entre sus seguidores.

La historia se desarrolló cuando la joven, identificada como @ameliaftmer en la red social, asistió a un boliche y, en medio de la multitud, confundió a un chico con el famoso actor Nicolás Vázquez. Sin querer desaprovechar la oportunidad, le pidió permiso para tomarse una foto con él. Sin embargo, al día siguiente, cuando revisó la imagen con más detalle, notó que no era el actor y no pudo evitar reírse de la situación. “Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta que no era” escribió.

El tuit viral del falso Nico Vázquez. Foto: captura Twitter.

El tweet de la joven compartiendo la anécdota rápidamente se volvió viral y recibió una gran cantidad de comentarios y reacciones. El post alcanzó más de 1.2 millones de visualizaciones, 33,2 mil me gusta y cientos de comentarios de usuarios que se divirtieron con la situación.

Foto: captura Twitter.

Entre los comentarios, varios usuarios destacaron el parecido del chico con el actor y comprendieron la confusión de la joven. Algunas de las respuestas en el tweet expresaron frases como: “No te juzgo, a simple vista parecía”, “Viste, tiene un aire”, “En tu defensa, déjame decirte que es igual”, “Con un trago encima, juraría que era él” y “Pero si es igual”.

La sorpresa llegó cuando el propio Nicolás Vázquez respondió al tuit de la joven. Con humor, el actor comentó: “Jaja! Hasta yo dudé si era yo. Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto. Beso grande!”. La respuesta del actor emocionó a la chica y sus seguidores, quienes celebraron la amabilidad y simpatía del artista.

El actor respondió al tuit viral. Foto: captura Twitter.

