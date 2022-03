Flor Vigna contó el motivo sexual por el que terminaron su noviazgo con Nico Occhiato

En el programa radial ‘Nadie dice Nada’ que conduce Nico Occhiato, Flor Vigna habló mediante charla telefónica y contó frente a su ex el motivo sexual por el cual se separaron. La bailarina dio la entrevista para hablar sobre su nuevo tema ‘Una en un millón’, que tiene referencias a experiencias amorosas, las cuales preocuparon al galán que fueran dirigidas hacia él.

Flor Vigna charló con ‘Nadie dice Nada’, programa radial conducido por Nico Occhiato, y presentó su nuevo tema musical ‘Una en un millón’. La conversación empezó con un reclamo Nico hacia su ex novia. “Llamo para que desmitifiquemos que el tema está inspirado en mí” le pidió el conductor a la participante de La Academia de ShowMatch. A lo que Flor contestó: “¿Y vos qué pensás?”. Nico le dio su parecer: “Yo pienso que no, porque nunca te pedí la ubicación, no tengo una Ferrari y, mucho menos, siete dígitos en el banco”, en referencia a algunas de las frases de su canción. “Me gusta que te sabés la letra, guacho, me gusta que te sabés la letra” le contestó Vigna, en tono de broma.

Occhiato no se quedó tranquilo con la respuesta de Vigna e insistió con la consulta, en busca de que quede todo claro. “No es para mí el tema, ¿no?” volvió a preguntar. “A ver, no, no es para vos... Hay frases que podrían entrar, tranquilamente”, dijo ella. “Ni bella, ni bestia, alta gata... Pero no es nada malo eso” explicó Flor. “Después toda la parte más brava del tema, sabés que no. Si siempre me la paso diciendo la verdad: que siempre fuiste un amor conmigo, que la pasamos increíble, que después nos hicimos amigos, dejamos de garch... y dijimos: ‘Hasta acá llegamos’” dijo, dando el motivo por el cual se separaron para sorpresa de todos en la mesa.

La co-conductora del show, Nati Jota, hizo un chiste para cortar con la tensión. “Te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo...” lanzó. “Bueno, bueno, entonces no es para mí el tema” remarcó Occhiato. “Lo de ‘alto gato’ sí es para vos, hay partes y partes. Hay otra parte que dice: ‘Buscas Fiat 600 y tenías un Ferrari’. Y bueno, vos comías bien, hijo de puta. Igual, ¿qué hacemos hablando por acá, boludo?” expresó Flor, para cerrar el tema.