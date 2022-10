Floppy Tesouro está en silla de ruedas y sorprendió al contar el terrible accidente que la llevó a ese estado

Floppy Tesouro fue una de las participantes de “The Challenge”, el reality que Telefe estrenará en unos meses y en el que compitieron varios famosos. Sin embargo, la artista no se llevó el mejor de los recuerdos, ya que se quebró los dos tobillos y está en silla de ruedas, atravesando una lenta recuperación.

Sol Pérez, María Fernanda Callejón, Sofía Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Fernando Burlando y Julieta Puente son solo algunos de los participantes del programa que dará qué hablar. Se trata de una competencia de deportes extremos, en la que también convivieron durante un mes y sin comunicación con el exterior, aislados como ocurrió en “El Hotel de los Famosos” y como ocurrirá con “Gran Hermano”.

Si bien los famosos tienen prohibido dar detalles del proyecto del que participaron, se supo que las carreras y deportes extremos no fueron fáciles para todos. Incluso, Floppy Tesouro terminó con los dos tobillos quebrados y en silla de ruedas por un tiempo, ya que no puede pisar ni caminar.

“Honestamente no puedo creer esto que me pasó. Me fracturé los dos pies”, contó Floppy en diálogo de Intrusos.

“Creo que fue corriendo, parece increíble pero pasó. Cuando uno hace deportes extremos... yo entreno un montón, pero hay cosas que capaz una no está acostumbrada o hace algún mal movimiento”, sumó la cantante.

Floppy Tesouro tendrá que atravesar un largo proceso de rehabilitación de sus pies

Además, contó que no fue operada pero deberá enfrentar un largo proceso de rehabilitación. “Yo no me di cuenta en el momento. Me dolía todo, pero recién me di cuenta unos días después. Pensamos que era tendinitis, pero con los estudios vimos que era fractura de calcáneos”, dijo sobre el diagnóstico.

Desde el ciclo le preguntaron si va a iniciar acciones legales contra el programa y lo negó rotundamente. “No, lo que van a ver va a ser una bomba de programa. Esto que me pasó a mí fue una fatalidad, pero le podía pasar a cualquiera. Uno está expuesto a este tipo de cosas, son gajes del oficio. No tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo. No hay mucha explicación que esa”.

Floppy Tesouro en silla de ruedas.

“La verdad que deposito todo en mejorarme. Porque cancelé compromisos sociales y también trabajos”, se lamentó.

“Voy en silla de ruedas a la cama, en silla al sillón... y así por toda la casa. Y después salgo a los médicos, a hacer estudios, traumatólogo. Solo salgo para ir al médico”, contó sobre sus últimos días.