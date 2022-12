Federico Bal personifica a una drag queen y sorprendió con su increíble transformación: ¿a quién se parece?

Federico Bal asumió un nuevo desafío para su carrera artística. El actor es el protagonista de la famosa obra de teatro “Kinky Boots”, en la que interpreta a Lola, y por la que tuvo que transformarse por completo para lucir como mujer.

El joven fue convocado por la productora para encabezar la obra que estará este verano en Carlos Paz. Como no le teme a los desafíos, se pondrá en la piel de una divertida drag queen, personaje para el cual tuvo que realizar una serie de cambios estéticos que le llevaron horas para poder dar con la fabulosa Lola.

“Lola está llegando a mi vida y yo no puedo más de la alegría, la ansiedad y claro que siento un poco de miedo también… pero siempre me gustaron los desafíos, no puedo estar más feliz! Nos vemos en Carlos Paz, Teatro Luxor!”, escribió el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en su Instagram el día que presentó a su personaje.

Lola, el nuevo personaje de Fede Bal para Kinky Boots

Luego, con el correr de los días, se animó a mostrar más de Lola y del proceso al que se somete para ser ella. Mucho brillo, rojo y las infaltables botas, caracterizan a la drag que Fede subirá a escena a fines de diciembre junto a Federico Salles y Laura Esquivel, sus compañeros de elenco.

“Sufro de ansiedad, necesito mostrarles a Lola, en “Kinky Boots”! Después de varias horas y un trabajo enorme de este equipo alucinante, la encontramos… no puedo mostrar demasiado todavía, solo les dejo este adelanto y les digo que es muy fabulosa. Nos vemos en Carlos paz a partir del 28/12!”, contó en otro posteo en el que compartió un video de cómo se transforma en ella.

Federico Bal interpreta a Lola en la obra Kinky Boots.

En los comentarios de la publicación no dudaron en buscar el parecido de Lola. La transformación de Fede para los usuarios dio como resultado que se parezca aún más a su madre, Carmen Barbieri, aunque también la encontraron parecida a su hermana, Julieta Bal.

“Sos igual a tu heemana”, “Sos igual a tu hermana”, “Es igual a la madre cuando era vedette”, “Carmencita”, “Sos igual a tu vieja lpm.. la manera de abrír la boca, morí”, “Sos vos Carmen?”, “Igual a Carmen”, “Sos Igual a Julieta bal”, fueron algunos de esos comentarios al respecto.