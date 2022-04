En la de “clase de geografía” de Lizy Tagliani explicaron cómo le dicen a los mendocinos

Lizy Tagliani suele bromear en redes sociales junto a su asistente y su maquillador y peluquero haciendo sketchs o interpretando diferentes canciones. En esta ocasión, se filmaron en una “clase de geografía” y repasaron cómo son los gentilicios de varias provincias. Al llegar a Mendoza, sucedió un gracioso malentendido.

Lizy Tagliani cuenta con más de 6 millones de seguidores en su Instagram y suele publicar videos haciendo chistes o diferentes sketchs en su vida cotidiana. En esta ocasión, subió un video en el que escribió: “Hoy clase geografía con las alumnas @hetitur y @paulopolbaires jajajjaja”.

“Atención, hoy no vamos a cantar ninguna canción, hoy vamos a hacer clases de geografía para los chicos”, comenzó diciendo la conductora de Trato Hecho, que habitualmente se muestra cantando junto a sus dos compañeros.

“¿A los de corrientes le dicen?”, preguntó Lizy. Sus “alumnos” comenzaron con dudas y ella misma respondío: “correntinos, muy bien”. Luego de consultarles cómo le dicen a los de Santiago del Estero, a los de San Luis y a los de Córdoba, su peluquero se anticipó para nombrarle a Mendoza.

Lizy Tagliani fue la conductora de Trato Hecho, por Telefe

“Y a los mendocinos, ¿cómo le dicen?”, dijo Paulo Paul, dando la respuesta en su misma pregunta. Después de unas miradas chistosas como no entendiendo que pasaba, Lizy dijo: “Mendocinos. ¿Qué dice?”. “Y es lo que yo dije”, contestó Paulo. “Pero si ya esta, son mendocinos”. Con este malentendido, Lizy terminó: “Vamos a acomodar un poquito nuestras clases y volvemos”,

Ángel de Brito opinó del mendocino que sale con Lizy Tagliani

Durante los últimos días del mes de enero, Lizy Tagliani confirmó su separación de Leo Alturria. Poco después, se sucedieron versiones cruzadas de infidelidad de ambos, y finalmente, Alturria hasta presentó a su nueva pareja.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

Pero en las últimas semanas la humorista se mostró muy cerca de un hombre, a quien conoció hace unos cuantos años atrás, mientras estaba en pareja con Leo. Sebastián Nebot, quien tiene 33 años y es oriundo de la provincia de Mendoza.

Lizy habló con Socios del Espectáculo y dijo: “Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, muy enamorados.

“Lo amo desde 2016, pero él no sabe. Lo conocí ese año cuando me llevaron a un boliche a hacer presencia. Lo conocí ahí y pegamos buena onda, pero después se cortó cuando yo me puse de novia en 2019. Hace poco él me preguntó cómo estaba y nos volvimos a hablar”, añadió.

Luego de revelado el reciente romance, Ángel de Brito opinó en su cuenta de Instagram sobre el nuevo amorío de la peluquera. “Él está entrando en un juego mediático que no le suma nada”, soltó.