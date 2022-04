Nicole Neumann reveló un dato desconocido de ella y confesó que es una “buscadora serial”

Nicole Neumann estuvo de viaje con su novio, Manu Urcera, por Europa y ambos aprovecharon para pasar tiempo a solas. Para eso, la modelo buscó los mejores hoteles para descansar, pero también para vivir una experiencia, por lo que ella misma se encargó de que su estadía en el viejo continente sea una aventura por completo.

Neumann y Urcera estuvieron en Italia y desde allí, la modelo reveló un dato desconocido sobre una de sus pasiones. Para sorpresa de muchos, la panelista de “Los 8 escalones del millón” contó que es fanática de buscar hoteles diferentes, temáticos y que salgan de los común.

En su Instagram, Nicole comentó: “Otro dato que seguramente no conocen de mi... Soy una buscadora serial de hoteles boutique diferentes, distintivos, temáticos a la hora de viajar!!! me gusta que el hotel en sí mismo sea una aventura, una foto, una anécdota!!”.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Y la modelo no solo dio ese dato, sino que mostró uno de los hoteles que eligió para hospedarse unos días con su pareja, y hasta compartió las fotos del lugar con sus seguidores.

“Mi amor me dio el gusto y los últimos 4 días vinimos a este hotel, del cual el dueño es un hombre que tiene negocios de dulces y decidió hacer este hotel que los cuartos son mitad marshmallows (rosa) o chocolate (marrón)”, contó sobre el lugar.

“Hasta el jabon, shampoo y cremas huelen a Marshmallows (malvaviscos) ademas de eso, está sobre la plaza del Duomo frente a la famosa galería Vittorio Emanuelle y un roof top para desayunar de cuento de hadas !!!!”, cerró feliz con su anécdota sobre su viaje romántico.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

Nicole Neumann contó una anécdota de su juventud en Milán

Días atrás, Nicole Neumann contó una anécdota de cuando viajó a Milán en el año 2000 para trabajar como modelo. Pero por el hecho de estar sola, no la pasó muy bien y decidió volverse.

“Dato que tal vez no sabían /recordaban: en el 2000 vine a Milán a trabajar y me quedé 3/4 meses!! Si bien venia haciendo una linda carrera, en ese momento no me gustaba estar sola (Hoy AMO) y un dia me levante y me volví !!!jaja”, reveló.

Nicole Neumann se hospedó en un lujoso y novedoso hotel con Manu Ucera en Milán.

“Entendía todo en italiano (que amo) y hablaba bastante, hoy lo perdí, pero denme unos días !jeje. Si bien es una ciudad industrial, cada cuadra es una foto, cada local una escenografía como verán!”, comentó acerca de que el idioma no era un impedimento para ella.

“Acá estoy de vuelta, esta vez, por el sueño de @manurcera correr con Ferrari lo cual me da un placer enorme”, cerró sobre esta vuelta a la ciudad de Italia.