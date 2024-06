Nicole Neumann cruzó a Mica Viciconte con un picante posteo: “Mujer real...”

Nicole Neumann quedó en el ojo de la tormenta luego de que fue duramente criticada porque decidió maquillarse y peinarse para salir de la clínica junto a su bebé recién nacido. Como sabía que la esperaría la prensa, la modelo optó por producirse para las fotos y videos y esta decisión le costó caro.

Es que la esposa de Manu Urcera mostró cómo se preparaba para salir del hospital tras haber dado a luz y, automáticamente, fue criticada. Fueron principalmente mujeres quienes la cuestionaron por “no mostrarse real” y fue tema de los últimos días.

Nicole Neumann cruzó a Mica Viciconte.

A tal punto que las cámaras fueron en busca de la palabra de Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero con quien tiene un hijo en común, y le preguntaron acerca de la decisión de Nicole de prepararse especialmente para las cámaras.

El notero de Socios del Espectáculo buscó la palabra de la ex Combate y le preguntó sobre Nicole Neumann, aunque sin mencionarla: “¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Está bien que una mujer quiera ponerse linda y lo comparta en las redes?”.

“En mi caso, yo la realidad es que salí como una bolsa de papa. La verdad no estoy pensando en como verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. ¡Qué me importa lo que digan! Si salgo como una bolsa de papa... No soy una persona que tampoco se arregla mucho; soy mucho más relajada. Incluso para el bebé. Yo por seis meses no me puse perfume. La gente decía ‘Che...’ pero bueno, no somos todos iguales”, sostuvo.

“En ese momento a mí me importó y, de verdad, ¡qué me importa lo digan! Si salgo con ojeras, ¡qué me importa! Yo estaba feliz, había tenido parto vaginal, estaba dolorida y lo que menos quería era que venga alguien al Sanatorio a retocarme. Soy diferente en ese sentido”, agregó al respecto, diferenciándose de la ex de su pareja.

El contundente posteo de Nicole Neumann luego de las críticas

Nicole Neumann se grabó e hizo un descargo en el que explicó que solo lo tomó como un “juego” a todo, ya que vio a otras mujeres arreglarse para salir del hospital, pero cuando llegó a su casa se sacó el maquillaje y se puso la joggineta para estar cómoda y atender al bebé.

Además resaltó que, como muchos, no muestra esos momentos de dolor o en los que no está tan bien de ánimo. Sin embargo, esto no fue suficiente para frenar las críticas.

Ante esta situación, se tomó una foto mientras descansaba con su bebé en el pecho en el living de su hogar. Esta fue una clara respuesta a las declaraciones de Mica Viciconte ya que escribió: “Faja post parto, ‘mujer real’!!!” y sumó un emoji de risa.