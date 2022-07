Emily Lucius rompió el silencio contó cómo sufrió la exposición del reality: “Lloro todos los días”

Emily Lucius fue una de las participantes de “El Hotel de los Famosos” (Eltrece) más criticada en redes sociales. A la joven la acusaron de hacerle bullying a Locho Loccisano y pidieron su “cancelación” para que pierda la publicidad de las marcas que la acompañan como “castigo”.

La influencer no puede dar notas por un tema de contrato, ya que había arreglado no hablar con ningún medio por lo que no la estaba pasando bien, debido a las repercusiones del programa. Sin embargo, el notero de LAM logró conseguir las primeras declaraciones públicas de Emily fuera del hotel.

Primero intentó esquivar la nota, pero terminó contando que no la pasó nada bien en estos dos meses desde que dejó de grabar el reality, cuando fue eliminada en un juego.

“Desde que salí del Hotel, todos los días lloro. Es una angustia muy grande que siento. Estuve un mes en cama, con mucha asistencia médica por suerte, con mi familia que me contuvo”, relató Emily.

Y dejó en claro que esta situación viene de hace varias semanas. Incluso, su hermana Belu Lucius contó que está con medicación, psicólogo y psiquiatra.

“Lo que tampoco la gente sabe es que yo salí del Hotel hace dos meses. Entonces el primer mes y medio sí, bajé mucho de peso, estaba con mucha angustia, mucha tristeza. No entendía que lo que se vivió adentro del Hotel fue un juego, fue una competencia, no fue la realidad”, añadió Lucius.

Emily Lucius mostró el emotivo reencuentro con su familia

Días atrás, Emily compartió un emotivo video del reencuentro con sus padres y sobrinos tras su eliminación del Hotel de los Famosos. En las imágenes se puede ver la emoción de su mamá de verla, sorprendida porque no sabía qué día regresaría Emily a casa. Y, debajo del video, compartió una reflexión sobre los últimos días en los que no la pasó nada bien.

“La vida es tan hermosa y corta. Disfrutemos, valoremos y agradezcamos más”, comenzó Emily. Y resaltó la importancia del amor y del apoyo de los suyos para poder salir adelante: “Mi familia. Mi Mundo. Mi todo”.

Finalmente, agradecidió el apoyo que recibió en un momento tan difícil: “Gracias a mis amigos. Gracias a mis compañeros de laburo, colegas, vecinos, seguidores, marcas, a las amigas de mi mamá, a cada uno que se toma el tiempo en la calle y me dice palabras hermosas. Gracias a todos”.