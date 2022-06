Belu Lucius dijo que su hermana “está mal” luego de que la acusaron de hacerle bullying a Locho.

Emily Lucius lleva algunas semanas en el ojo de la tormenta luego de la acusaron en las redes sociales de hacerle bullying a Locho Loccisano en “El Hotel de los Famosos” y de ser una de las responsables de sus malestares y del ataque de pánico que sufrió el participante en el “juego de la H”. Ante esta situación, Belu Lucius contó cómo está su hermana y fue contundente.

Las influencers se hicieron famosas por sus contenidos en redes y ambas tienen millones de seguidores, lo que les permitió a Belu ser parte de “Masterchef Celebrity” y a Emily del reality de Eltrece. Aunque la menor de las Lucius no corrió con la misma suerte de su hermana, y su imagen si vio bulnerada en las últimas semanas.

Es que las actitudes o comentarios de Emily molestaron a muchos usuarios en las redes y la hicieron responsable a ella y a Martín Salwe, principalmente, de haberle hecho bullying a Locho. Incluso, llegaron a pedir la “cancelación” de ella, es decir perjudicarle su trabajo con las redes sociales.

Un notero de América TV habló con Belu y le preguntó cómo está su hermana con las repercusiones del programa, que en el caso de Emily fue negativa. Es que si bien la joven ya está afuera del hotel, no puede hablar con la prensa o en redes hasta que no salga al aire el capítulo en el que es eliminada del reality.

“Mi hermana está mal, pero bien…La gente que la conoce sabe quién es... Lo que más me molesto es que digan que hizo bullying. Porque no es lo que yo creo, no lo hizo”, dijo convencida la instagramer.

“Que te digan cosas feas siempre afectan. Acá tenemos que hablar con propiedad y no hablar de bullying… Todos nos podemos equivocar”, apuntó.

Belu Lucius rompió el silencio tras el ataque a su hermana, Emily Lucius, en redes por “El hotel de los famosos”.

Belu Lucius rompió el silencio tras el ataque a Emily en redes

Belu y familia habían optado por el silencio. Sin embargo, días atrás compartió unas fotos junto a Silvia, su mamá, quien no la está pasando bien con los malos tratos hacer Emily en redes y ambas pidieron ponerle fin a la violencia.

“La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no. Ésta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera”, comenzó el posteo de Belu, haciendo referencia a su hermana, sin nombrarla.

Se sabe que Emily ya salió del hotel, no es una de las finalistas, pero debe guardarse en su casa por temas de contrato hasta que se emita por televisión su salida del reality.

Como ella aún no puede salir a hablar, su hermana se hizo cargo de enviar un mensaje de paz a través de sus redes y se mostró molesta con las “cancelaciones” que pidieron muchos usuarios de Twitter e Instagram, que pusieron en peligro el trabajo de la influencer.

Belu Lucius rompió el silencio tras el ataque a su hermana, Emily Lucius, en redes por “El hotel de los famosos”.

“Tampoco avala las “cancelaciones” porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores”, siguió Belu.

“Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando #BastaDeViolencia”, cerró la exparticipante de Masterchef Celebrity.