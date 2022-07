Emily Lucius habló por primera vez tras su salida de “El Hotel de los Famosos”: “Siento mucha angustia”

Emily Lucius fue de las participantes que más se vio perjudicada con su paso por “El Hotel de los Famosos”. La joven influencer fue el blanco de críticas en las redes y fue señalada por los usuarios por haberle hecho “bullying” a Locho Loccisano.

La hermana de Belu Lucius ya puede hablar por contrato, pero pidió no ir a ningún programa ni aparecer porque no la esta pasando bien. Es que los “haters” pidieron su cancelación por la forma en la que se la mostró en el reality, aunque ella considera que no es esa persona.

La instagramer habló con Intrusos y contó cómo está viviendo la exposición y las repercusiones de su paso por el programa de Eltrece.

“Antes que nada, les quiero agradecer de corazón por siempre ser tan respetuosos tanto con mi familia como conmigo. Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, realmente siento una presión muy fuerte en el pecho y mucha angustia”, comenzó Emily.

“Lo que más bronca me da es estar triste por un juego”, dijo con tristeza. Luego, casi llorando, agregó: “Fui consciente desde que entré hasta que salí, todo esto era parte de un un juego”.

Desde que ingresó Emily, se la vio muy cerca de Salwe

El descargo de Emily Lucius sobre su relación con Locho Loccisano

“Me considero muy respetuosa, responsable y educada. Y si hay algo que jamás haría, sería hacerle mal a otra persona. Porque no me lo permito. Se me está matando por algo que no está en ningún tape. No sé de que se aferraron los haters para hablar de esto”, dijo haciendo referencia a que se la acusó de haberle hecho bullying a Locho.

Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos".

Y siguió: “En su momento, yo le pedí disculpas en la cara a Locho por si yo lo había ofendido por algo. Y luego, después del ataque de pánico de él también me acerqué”.

Ella se fue considerando que no tuvo problemas con sus compañeros: “Después de lo que se dijo en la ‘H’, ahí te das cuenta que no fui mala compañera y no tuvimos una mala convivencia”.

“No sé qué se vio. Es la primera vez que yo estoy en la tele y entré con unas ganas increíbles de pasarla bárbaro. Y después, en cada episodio que pasaba, era: ‘Ay, no por favor, qué van a pasar ahora, qué van a editar ahora, no sé ni si lo quiero ver”, cerró.