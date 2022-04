El momento desesperante que vive Carlos Baute: una fan acosa a su familia a pesar de ya estar denunciada

A Carlos Baute se le transformó el rostro cuando, en el móvil de “Socios del espectáculo” se enteró que una fanática obsesionada estaba acosando a sus hijos. El cantautor está de gira en Argentina a pesar de que no la está pasando nada bien con la seguridad de los suyos.

El también actor se vio obligado a pedir ayuda en la Justicia de España, donde vive con su familia, y tuvo que denunciar formalmente a una fan que desde hace varios meses los acosa y persigue. Él solicitó una orden de alejamiento para la mujer en los juzgados de Móstoles, en Madrid.

Carlos Baute está muy preocupado por la seguridad de su familia: una fan los acosa

Pero parece que nada le importa a esta seguidora de Baute porque mientras él ensaya en Buenos Aires, su mujer e hijos siguen padeciendo las jugadas sucias. Antes de dar la nota al programa de América, Carlos recibió el llamado de su esposa Astrid Klisans y le dijo que esta fan estaba cerca del colegio de sus hijos Markuss (6), Lienne (5) y Álisse (3).

¿Qué dijo Carlos Baute sobre la fanática que acosa a su familia?

El cantautor se vio obligado a contar frente a las cámaras qué le sucedía porque su aspecto era de total angustia: “Estoy muy preocupado porque justo ahora me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez aunque ella no puede estar cerca”.

Con nerviosismo, Baute sumó: “Tenemos mucho temor... La jueza nos dijo que si directamente llega a acercarse, la Guardia Civil va y se la lleva presa. Y justo me acaban de llamar del colegio de los niños, ahora mismo, porque está ahí...Es muy lamentable esta situación”.

“No puedo brindar detalles pero para que hayan dado una orden de alejamiento es por algo, no solo porque haya estado en la casa, son muchas otras cosas y justo ahora estoy súper nervioso. Me acaban de interrumpir el ensayo porque mi mujer, que es raro, me llamó 7 veces para decirme que se presentó en el colegio...”, confesó el artista venezolano.

Durante el móvil, Carlos dijo que a la mujer denunciada solo la vio una vez, en una cena que hizo en diciembre con fanáticos en Torrevieja, Valencia: “Esa noche había un montón de gente en el lobby y ella estaba, pero nada más, solo eso... Han ocurrido muchas cosas que el abogado me pidió que no comentara. Estoy muy preocupado”, finalizó.

Inmediatamente la nota con el músico se terminó y se lo liberó para que pudiera comunicarse con todos los integrantes de su amado clan.