Molesta, Kate Rodríguez se refirió a los dichos sobres su “mala relación” con Gerardo Rozín

Kate Rodríguez se convirtió en tendencia en los últimos días por su participación en “El hotel de los famosos” e inesperada eliminación. Con el nombre de la bailarina en boca de todos, apareció el rumor de su mala relación con Gerardo Rozín y ella misma habló del asunto.

Con la morocha fuera del reality show de El Trece se dijo que no se llevaba bien con el periodista y productor de “La peña de morfi” ni con Zaira Nara, la co-conductora de una de las temporadas del ciclo.

“Varias veces le tuvieron que aclarar que la conductora no era ella”, comentó Pampito y sumó: “Es como brava, tiene malos modos. Y siempre se hace la poderosa en los lugares donde está”, algo que le recriminaban, también, varios de sus compañeros de “El hotel de los famosos”.

Lo cierto es que la modelo panameña escuchó lo que se estaba diciendo y se volcó a las redes para responder, muy molesta, a todas las acusaciones. Contó cómo era realmente trabajar con Gerardo.

¿Qué dijo Kate Rodríguez sobre su relación con Gerardo Rzodín?

La bailarina panameña que desde hace años eligió a la Argentina como su hogar recogió los guantes y habló en las historias de Instagram para revelar la verdad sobre su relación laboral con Gerardo Rozín en “La peña de morfi”. Se mostró muy molesta y pidió respeto por la memoria del productor.

“Estaba viendo portales y yo puedo entender que en este momento mucha gente me quiere pegar. Ustedes que son personas inteligentes, no crean todo lo que la gente dice, y menos en televisión”, dice primero Kate y luego se mete de lleno al asunto.

“Primero y principal, que en paz descanse. Fue una persona con la que laburé años, lo veía todos los días. Era la persona que comandaba todo”, comenta sobre Gerardo y sigue: “Él era tan detallista en su forma de trabajar que producía todo: dónde te sentabas, cuánto hablabas, de qué hablabas. Había que coordinar mucha gente en una mesa”.

“Algo que también tenía es que era un tipo con mucho carácter y eso era algo en común conmigo. Yo tuve muchas diferencias con Rozín, pero siempre se hablaron cara a cara”, reconoció y dejó bien en claro que se estaba mintiendo. “Si Gerardo me dio el lugar para que yo me exprese, me lo dio él. Yo no le saqué nada a nadie, y esa conversación, de que había que explicarme que yo no era la conductora, es mentira, nunca existió”.

“Hay un montón de cosas para que me peguen, yo me la banco y tengo respuesta para todo. Pero algo que no voy a entrar en esa, es que metan palabras en la boca de una persona, y que encima esa persona ya no está. Respeta la memoria de una persona”.