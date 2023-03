En plena turbulencia, Carlos Baute y Marta Sánchez cantaron “Colgando en tus manos” para tranquilizar a los pasajeros de un avión

Quienes acostumbran a viajar en avión suelen tener en cuenta que es muy probable que durante un viaje se experimenten turbulencias u otros imprevistos. Sin embargo, por más precauciones que se tomen estos episodios pueden inquietar a los pasajeros, quienes incluso pueden sufrir ataques de pánico o malestar.

En un vuelo que partió el 9 de marzo, tras atravesar una turbulencia “muy fuerte”, la tripulación fue sorprendida con un pequeño concierto a manos de Carlos Baute y Marta Sánchez, quienes tenían como objetivo amenizar el ambiente.

“¡Hoy pasó algo muy loco!” escribió el cantante en su cuenta de Instagram. “Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento, la azafata (de buena manera) nos dice: ¿Por qué no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor?”, relató el venezolano en la publicación que completó con el video de lo sucedido.

Como se puede ver en el registro, el concierto improvisado de Baute y Sánchez comenzó luego de que la azafata los anunció a los pasajeros. “Su atención por favor. Como tenemos un poco de turbulencia y tenemos la suerte de llevar dos cantantes a bordo, van a amenizarlos con una canción”, informó la mujer.

Acto seguido, el venezolano le deseó un feliz viaje a la tripulación y comenzó a entonar las primeras estrofas del hit del año 2008 que los colocó en las listas de éxitos nacionales e internacionales más escuchados, “Colgando en tus manos”.

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en TikTok y miles de comentarios de internautas que envidiaban a los pasajeros que pudieron presenciar el íntimo concierto junto a los cantantes.

“A mí también se me olvidó la turbulencia”; “Pero ¡¿cuál es la probabilidad de tener a Carlos Baute y Marta Sánchez en el mismo vuelo?! ¡Qué suerte tuvieron los pasajeros!”; “¿Por qué nunca me pasan cosas así en un avión?”; “Me encanta su humildad. Me quito el sombrero”, fueron algunas de las opiniones más comúnes entre los usuarios.

Por otro lado, hubo también quienes encontraron coincidencias entre el momento que acababa de atravesar la tripulación y la letra de la canción. “‘Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer’. Una serenata o ruego al piloto, evidentemente”, escribió con humor otro internauta.