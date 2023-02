El duro mensaje de Lali Espósito contra las asesinas de Lucio Dupuy: “Que se pudran en la cárcel”

Las autoras del asesinato de Lucio Dupuy fueron consideradas culpables el pasado jueves y apenas se supo el veredicto, muchos famosos se manifestaron con el pedido de justicia. Una de ellas fue la cantante y actriz Lali Espósito.

La joven posteó en su cuenta de Twitter los deseos que tiene para Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, y Abigail Páez, su novia, culpables de matar al nene. “Justicia para Lucio. Que se pudran en la cárcel quienes le hicieron esto, y ojalá que su papá sienta que existe algo de justicia. ¡Perpetua!”, escribió la artista.

Muchos internautas apoyaron a la intérprete de “Disciplina” y se sumaron al pedido de Justicia por Lucio Dupuy. “Sos inmensa, me gusta tu compromiso con la realidad” y “Gracias Lali querida. Me emociona hasta las lágrimas saber que un inocente, un angelito, podrá tener justicia”, fueron algunos de los comentarios que tuvo.

Lali Espósito y otros famosos se manifestaron frente a las asesinas de Lucio Dupuy.

Otros famosos que pidieron justicia por Lucio Dupuy

El artista de trap Duki se manifestó sobre el crimen de Lucio y fue otras de las celebridades en dedicar un mensaje a la memoria de Lucio, que fue asesinado con solo 5 años: “Justicia. Se merecen la peor de las condenas”, escribió el músico en las historias de Instagram.

Otra de las cantantes que también se sumó al pedido de justicia en redes fue Jimena Barón, quien no solo publicó la foto de Lucio sino también la de Fernando Báez Sosa y habló de la importancia de que se dicte una cadena perpetua para los criminales de ambos casos.

Al igual que Lali, la China Suárez también siguió de cerca el veredicto por el juicio del asesinato de Lucio Dupuy. Al igual que su amiga fue lapidaria con las asesinas: “Les deseo lo peor”

Por otro lado, la China exigió en Instagram que tanto Magdalena Espósito Valenti como Abigail Páez pasen el resto de sus vidas en la cárcel: “Que no cumplan su condena juntas en una misma celda, como querían. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal. A veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las ventas y un poco de sentido común”. Por último, pidió cuidar a las infancias: “Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, porque puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas”.

Del entorno del fútbol, Rodrigo de Paul se sumó a los pedidos de justicia por Lucio Dupuy y deseó que las culpables y cualquier otra persona, nunca vuelvan a tocar a un menor.