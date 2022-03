El drama de María Valenzuela: “Estoy pesando 35 kilos, no me puedo morir ahora”

Hacía tiempo que María Valenzuela no aparecía públicamente y en las últimas horas lo hizo con un video que dejó a todos en shock. Está mal de salud y en un video compartió las razones. “Estoy pesando 35 kilos, no me puedo morir ahora”, dijo en Instagram.

“A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”, se lee en el epígrafe de la publicación que alertó a sus más de 96 mil seguidores. Frase que acompaña un video donde aparece en una habitación de su hogar y dice: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”.

Así, la reconocida actriz comenzó su descargo contra el profesional: “Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, comparte y con el corazón en la mano suelta: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”.

“Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, comenta la artista, conmovida, al final del video que subió a las redes.

Qué dijo María Valenzuela sobre su salud actual

Las palabras de Valenzuela revolucionaron las redes sociales y sus fanáticos y colegas comentaron su preocupación por lo que ella les aclaró y llevó algo de tranquilidad: “En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema”.

Y sumó: “Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez, acá en Argentina comienza mi tratamiento para ganar tiempo, así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”.

En las historias de la misma red social, María entró en detalles: “Para aquellos que no entendieron. Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne. Como comida blanda pero masticar un bocado me lleva 20 minutos. El dolor y la angustia hacen que abandone la comida. Consumo otros productos alimenticios. Pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme”.

María Valenzuela se volcó a Instagram para pedir ayuda por su salud

Recordemos que María Valenzuela ha afrontado varios momentos difíciles en los últimos años. En 2016 le pidió a sus hijos que la internaran en una clínica psiquiátrica ya que estaba en una depresión muy fuerte por la muerte de un amigo y llegó a pesar 38 kilos.

En una entrevista con Susana Giménez, ella había contado de la noticia que la dejó en shock: “Un día suena el teléfono a las 6 de la mañana y un amigo en común me dice ‘Gaspar está muerto’. A partir de ahí colapsé, más de 12 días sin comer, hice todo el trámite para enterrarlo”, a lo que sumó: “Me levantaba, tomaba café con leche, galletitas y me cansaba a la media hora y me acostaba de nuevo. Tomaba mucho clonazepam para poder dormir. Me la pasaba todo el día en la cama hasta que Fabricio (su amigo) se dio cuenta y les avisó a mis hijos. Yo no los quería asustar”.

“Empecé a tener ataques de pánico después de desayunar. Por eso fui a la casa de mi hijo, Juan, y ahí me agarró un ataque de pánico como nunca en la historia. Me temblaba todo, se me salía el corazón, lloraba, no podía salir de la cama... No podía más y, llorando, le dije: ‘Juan, llamá a Malena para que haga todo el operativo para internarme, porque me voy a morir... Sola no puedo”, recordó.