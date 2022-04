María Valenzuela enfrenta un nuevo problema de salud y deberá operarse

En los últimos tiempos María Valenzuela fue noticia al revelar que sufre un problema odontológico que no le permite comer y la llevó a pesar 35 kilos.

En las últimas horas, se supo que la actriz atraviesa otro problema de salud: “Está teniendo un nuevo problema de salud que tiene que ver con una operación de lolas. Tiene que quitarse los implantes. Esto es un nuevo problema más que no tiene nada que ver con su tema dental...”, explicó, de entrada, el periodista Carlos Monti, panelista de “Nosotros a la mañana”.

Luego el periodista compartió un audio que le mandó Valenzuela a su Whatsapp: “Yo me tengo que operar las lolas, por eso me estoy haciendo mamografías. Además me hicieron análisis de sangre porque tengo bultos y está todo encapsulado mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes y ponerme boca abajo”, contó la artista.

Para finalizar, Monti agregó: “Por el problema dental ella adelgazó muchos kilos pero para esta nueva intervención quirúrgica tiene que recuperar peso y para eso tiene que comer y para eso tiene que arreglarse la boca. Y después ver que pasa cuando se haga esa operación. Me dijo que no se va a volver a poner implantes y van a analizarle esos bultitos que le aparecieron”.

Recordemos que hace unas semanas María reveló en su Instagram, algunos de los males que está viviendo con respecto a su salud: A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”, se lee en el epígrafe de la publicación que alertó a sus más de 96 mil seguidores. Frase que acompaña un video donde aparece en una habitación de su hogar y dice: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”.

Así, la reconocida actriz comenzó su descargo contra el profesional: “Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, comparte y con el corazón en la mano suelta: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”.