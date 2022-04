María Valenzuela comienza a recuperar su salud después de un delicado estado

Después de dar a conocer su delicado estado de salud, María Valenzuela comienza a retomar un poco su normalidad y su salud corporal. La actriz contó hace algún tiempo que se encontraba muy delicada después de haber bajado de peso tras una mala praxis odontológica.

Ahora, la actriz logra retomar un poco su normalidad y mejor poco a poco mientras gana algunos kilogramos y celebra su recuperación.

María Valenzuela reveló en Instagram que ha comenzado a ganar peso y recuperar su salud.

María compartió su logro con sus seguidores en las redes sociales mediante una fotografía en la que aparecía de espaldas subida sobre una balanza. “Casi me caigo de cola. 42.300kgs! Aumenté 7!”, escribió la actriz emocionada.

La salud de María Valenzuela

Según contó en su momento mediante un video en sus redes sociales, la actriz identificó a un odontólogo como el culpable de haberle hecho un tratamiento que, debido al dolor que le causó, no podía comer normalmente.

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora [Vanesa] De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”, había explicado en el video.

"Me surgió un dolor tan grande que no me permite comer", contó la actriz cuando aclaró el por qué de su bajo peso.

En esa oportunidad, María Valenzuela mostró su preocupación a su deteriorado estado de salud: “Peso 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces”.

Poco después, Valenzuela logró encontrar a un profesional en Tierra del Fuego, con quien comenzó a atenderse e intentar recuperarse después de su problemática. La actriz se encuentra instalada en la provincia sureña mientras se atiende con el médico.

“En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema. Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez, comienza mi tratamiento para ganar tiempo. Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”, contó en aquella oportunidad.