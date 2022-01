María Valenzuela estalló de furia y reaccionó a los comentarios sobre su cuerpo

María Valenzuela mantiene un contacto muy cercano con sus seguidores ya que se muestra muy activa en sus redes sociales. Este lunes la actriz expresó su enojo contra los usuarios que hacen comentarios sobre su aspecto físico.

El enojo de María Valenzuela en las redes sociales.

“Por fi, no hablen más de que si estoy flaca, demacrada o enferma. No quiero seguir bloqueando gente”, expresó la artista en sus historias de Instagram. Con estas palabras demostró que se vio abrumada respecto a las palabras negativas respecto a su apariencia física.

El posteo de Valenzuela en la época navideña.

Esta no es la primera vez que María demuestra su enojo ante tales críticas, ya que para fines del año pasado realizó un posteo en esa misma red social sobre el tema: “Comunicado: El que haga 1 comentario sobre mi delgadez, lo puteo y luego lo bloqueo! Quedó claro? Gracias y felicidades”.

Pero no todo quedó en redes sociales, ya que en diálogo con “MShow” (lunes a viernes 12 hs. por Ciudad Magazine) habló de estas mismas agresiones: “La gente me preguntaba ‘¿por qué estás tan flaca?’ y qué esperaban que les contestara, ‘¿por qué tengo una enfermedad terminal?’. Yo no puedo creer la mentalidad de cierta gente”, expresó Valenzuela, quien luego se tomó un momento para reflexionar: “La estupidez humana de meterse con el cuerpo de una persona que no saben lo que está pasando. Si es gorda, si es flaca si es alta, si es baja. ¿Qué querés que te conteste?”, dijo muy enojada.

Además, en esta misma emisión aseguró qué es lo que más le molesta cuando le hacen preguntas sobre su físico: “Me molesta la manera y la pregunta. Otros me han puesto ‘estás demacrada, sos un monstruo’. Mucha agresión, pero fue un placer todos los que bloquee”, confirmó la madre de Malena Valenzuela.