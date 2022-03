Durísima pelea entre streamers españoles, The Grefg vs Willyrex: “Eres una rata y una mala persona”

Fuertísima pelea entre dos de los streamers más famosos de España: TheGrefg y Willyrex. Ambos se cruzaron por Twitter a partir de que Willy le pidiera a TheGrefg que no se relacione más con él. El murciano le contestó con un video mostrándole su trasero, a lo que Willy respondió con graves acusaciones hacia el otro streamer: le dijo que había conducido a más de 200 Km/h.

David Cánovas Martínez, de Murcia, más conocido como TheGrefg, es uno de los mayores ‘streamers’ de España y también uno de los que protagoniza más polémicas. Con 17,3 millones de suscriptores, es uno de los canales de YouTube en español con más suscriptores, mientras que también tiene el séptimo canal de Twitch más seguido con más de 9,4 millones de seguidores.

TheGrefg tiene 24 años y comenzó su carrera en redes en 2012

Guillermo Díaz Ibáñez, madrileño, más conocido como Willyrex, es un youtuber y streamer español. Willy tiene dos canales de YouTube: ‘Willyrex’, que cuenta con más de 17 millones de suscripciones y 4 mil millones de visualizaciones, y ‘TheWillyrex’; con más de 18,7 millones de suscripciones y 6 mil millones de visitas, lo que lo convierte en el sexto canal con más suscriptores en España.

WillyRex tiene 28 años y comenzó con su canal de Youtube en 2009

Todo comenzó cuando Grefg publicó un tuit de una fotografía hecha durante el Rewind del 2020, un evento de un sketch de Among Us en el que ambos estuvieron, donde Willy era el “Impostor” y Grefg uno de los tripulantes asesinados. Esa foto subida por Grefg no le cayó para nada bien a Willy, quien respondió en otro tuit: “Grefg eres una rata, te considero mala persona, no quiero ser tu amigo, no te sigo en twitter y no te voy a saludar por la calle porque no quiero saber nada de ti”.

“El día del torneo era la primera vez que participaba en un evento así y desde el primer momento se vieron tus intenciones desde el minuto 1 con tus mensajitos y eligiéndome en cuanto pudiste, me sentó mal durante 5 minutos” agregó Willyrex. “No quiero más interacciones que las necesarias contigo. Creo que era bastante evidente antes de estos últimos días, pero como te gusta hacer de todo un show pues aquí lo tienes” añadió.

Cuando todo parecía que iba a terminar ahí, TheGrefg le ha respondido a Willy con un vídeo en el que “le pedía disculpas”, pero que al final... le mostraba su trasero.

Esta reacción del murciano fue lo que hizo explotar a Willy, que lanzó una catarata de tuits muy enojado contra Grefg. “Te quitaron el carnet de conducir por peligro publico y tuviste que andar con un choffer durante muchos meses. Sigo?” dijo en primera instancia. “Te enfadaste y te fuiste. Sigo? También le has quitado proyectos y eventos a amigos míos, te lo he dicho antes, eres una rata. Sigo?” agregó.

Los tuits de Willy contra el murciano

El madrileño continúo en el mismo sentido: “También teníamos una empresa juntos y te fuiste porque te pagaban mas, Grefg eres una rata. Sigo?”. Luego dijo una grave acusación: “Encontrándote mal aun así fuiste a un evento con mas youtubers teniendo covid también y sin tomar medidas y contagiando a mas gente. Eres mala persona, te gusta ser el centro de atención y te da rabia que otros compañeros del gremio te superen”.

Para finalizar, luego de que Grefg le hiciera burla por la cantidad de veces que uso la palabra “sigo”, el madrileño cerró con un: “Simplemente te dejaré este corazón aquí por haberme inspirado a ser creador de contenido y no contestaré más”.