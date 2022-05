Denise Dumas malinterpretó un mensaje de Claudia Villafañe y desató un escándalo mediático.

La supuesta boda de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fue uno de los temas de los que más se habló en los últimos días. El rumor que se había instalado fue que la hija de Diego Maradona y el exfutbolista se iban a casar el 10 de mayo, pero aún no se pudo confirmar si realmente ocurrió.

Al aire de Flor de Equipo (Telefe), Denise Dumas contó que se habían comunicado con la madre de la novia y Claudia Villafañe había dicho que estaba distanciada de su hija, algo que horas después la ganadora de Masterchef Celebrity se encargó de desmentir, muy molesta con la conductora.

“Párenme todo un segundo chicos porque hablamos con Claudia Villafañe. Tengo un mensaje suyo que en realidad es bastante polémico. En serio, porque le preguntamos y muy amablemente contestó. Dijo algo que la verdad a mí me sorprende un montón”, sostuvo Dumas y sorprendió a todos los panelistas de su ciclo.

Y agregó: “Dijo: ‘No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no con Osvaldo’. Esta fue su respuesta: que no se habla con su hija y que no sabe si se está casando”.

“Qué fuerte esto que decís. ¿No se hablaron hoy por este tema puntual o no se hablan más? Porque eso habla de una ruptura dentro del clan familiar. Porque ellas tres son muy unidas, Dalma, Claudia y Gianinna”, acotó Nicolás Peralta.

Claudia Villafañe furiosa con Denise Dumas por la fake news sobre la relación de ella con su hija

La información que dio Denise Dumas junto a su equipo en “Flor de Equipo” se replicó en varios programas y portales, situación que enfureció a Claudia Villafañe quien aseguró no haber dicho una palabra sobre el tema y negó estar peleada con su hija.

En diálogo con el periodista Damián Rojo para Clarín, Claudia Villafañe desmintió esa información y le pidió a Denise Dumas que se retracte. “Yo no le mande nada a nadie, le pedí a Denise que desmintiera eso. Si no le mando carta documento”, respondió.

Daniel Osvaldo se puso romántico y le dedicó un tierno mensaje a Gianinna Maradona.

Denise hizo lo propio y le escribió a Pía Shaw para que en LAM desmienta la información que ella misma dio en Telefe. Allí, aclararon que lo que Claudia dijo fue “yo no hablo de Gianinna”, una postura que mantiene desde hace años cuando le preguntan por sus hijas.