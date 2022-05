Boda escandalosa: Daniel Osvaldo no invitó a sus hijos al casamiento con Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo se habría casado este martes 10 de mayo con Gianinna Maradona. Según la información que trascendió en los últimos días, la pareja eligió el 10 a las 10 como un homenaje a Diego Maradona, padre de la novia. También se supo que el exfutbolista dejó afuera a sus hijos de uno de los días más importantes de su vida.

Aún no trascendió información de la boda escandalosa no fotos de los recién casados. Aunque lo que es seguro que entre los pocos invitados, no estarán ninguno de los dos hijos de Daniel Osvaldo que viven en Buenos Aires, Gianluca y Morrison. Ya que las dos niñas, María Helena y Victoria, viven en Italia.

“Va a ser una ceremonia (privada) que fue decidida hace un mes y medio”, dijo Guido Záffora hace unos días y confirmó que no habrá fiesta.

“Va a ser para amigos íntimos y por el momento no va a haber fiesta. Si puede llegar a haber un almuerzo”, por lo que no habrán gran fiesta como hizo Dalma Maradona, pero sí algún tipo de brindis con los más cercanos.

El periodista contó la charla que tuvo con Ana Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo, el hijo mayor del exjugador.

“Todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento de mañana.”, comenzó diciendo.

Daniel Osvaldo fue destrozado por la madre de su hijo mayor.

Y agregó: “Ana habla de que su hijo, Gianluca, no sería parte de la boda. ‘Es su vida, que haga lo que quiera, yo no iba a decir nada’”, aseguró.

Ana comentó que ella tiene conocimiento sobre el caso de Elena Braccini, madre de las dos hijas italianas que tiene Osvaldo, pero no sobre el de Jimena Barón.

“Como Elena lo dijo en su posteo, me preguntaron si había una fecha y la dije, pero a nosotras jamás nos comunicó. Yo solo sé mi caso y el de Ele. El de Jime no sé. Nosotras lo hicimos público, Ele y yo, pero desconozco”, señaló la expareja de Daniel.

“La ausencia afectiva es un común denominador. Lo que pasa es que no se puede juzgar porque él es muy manipulador. Las cosas de las chicas son de las chicas. Yo sé solo de Ele porque ella lo hizo público. No diría nada igual nada que no hayan dicho por respeto”, concluyó.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo festejaron juntos el cumpleaños de su hijo Momo

Jimena Barón está enferma en casa con su hijo Morrison, que tampoco fue invitado

Jimena Barón volvió con Daniel Osvaldo y hasta convivió algunas semanas con él en plena pandemia. La cantante se instaló en la casa del exjugador con su hijo, Morrison, y con ellos también vivió Gianluca. Pero las cosas no terminaron bien.

En los últimos días, mientras trascendían los detalles del casamiento de Daniel Osvaldo y su examiga, Gianinna, Jimena Barón se enfermó y lo mostró en sus redes.

Ella fue la única de las ex de Osvaldo que no habló del tema, pero al parecer Morrison tampoco fue invitado al civil. Ya que contó que estaba en la escuela y que le había preparado una sorpresa para cuando regresara a casa, un escritorio propio para que haga los deberes.