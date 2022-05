El casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ya tiene fecha y es mañana

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan, ya no hay dudas de que el comentario de la ex mujer del músico era cierto y que la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe tiene todo listo para oficializar su relación.

Elena Barccini, la madre de dos de las hijas de Daniel, publicó un mensaje en Instagram disparando contra el ex futbolista por el incumplimiento de la cuota alimentaria y soltó que se estaba por pasar por el Registro Civil con Gianinna.

La bomba explotó y otra de las ex de Osvaldo, Ana Oertlinger, con quien tuvo a su primer hijo, confirmó el rumor y hasta dio la fecha en que sucedería el gran evento en la familia Maradona.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo pasean enamorados por Mendoza.

Pía Shaw puso un audio en “LAM” en el que se escucha a la mujer: “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”.

Daniel Osvaldo y su pésima relación con sus ex y sus hijos

Antes de saberse que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se casarían, las dos ex de él se volcaron a las redes sociales para gritarle al mundo las faltas que tiene como padre.

Barccini vive en Italia y escribió: “Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”.

Los tuits de Ana Oertlinger contra Daniel Osvaldo.

“Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa”.

Mientras que Ana, escribió en Twitter: “Sos una gran mier.... Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. No servís para nada. Y espérame, porque esta te la cobro yo”.

“¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre”, sumó.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan el 10 de mayo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan el 10 de mayo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan el 10 de mayo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan el 10 de mayo