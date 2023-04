Coti Romero cumple 21: su festejo en México y la reacción particular de los ex Gran Hermano

Coti Romero y Conejo Quiroga viajaron a México para celebrar el cumpleaños de la modelo correntina y lejos de que las primeras horas fueras divertidas, tuvieron un percance.

Mientras esperaban en la Ciudad para poder subir al avión que los llevará hacia Cancún, donde Coti y Alexis recibieron los 21 años de la influencer, pasaron por comida y se llevaron una terrible impresión.

Los ex Gran Hermano fueron insultados por no dejar propina y fueron ellos mismos los que contaron que ocurrió: “Le explicamos al mozo que no teníamos más plata, que teníamos que salir a buscar”, pronunció el cordobés.

Acto seguido, Coti Romero remató: “¡Váyanse a la verg...!”. Finalmente, después llegaron a la playa y se olvidaron de todo el mal momento.

Coti Romero y "El Conejo"

Los saludos de Coti Romero y las grandes ausencias

Coti Romero está cumpliendo 21 años este 18 de abril y lo recibe siendo una de las mujeres más populares de los últimos meses, sin embargo, esto no le ha alcanzado para ganarse el cariño de quienes fueron sus compañeros.

Alexis, fue el primero en saludar a la correntina, que le dedicó dos stories de Instagram con fotos que tienen a la feliz pareja muy enamorados: “¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que todos tus deseos se cumplan, y que nunca dejes de brillar. Acá estoy para acompañarte”, posteo.

Coti Romero cumple 21 años y no recibió el cariño de sus ex compañeros

Luego, entre las decenas de publicaciones en Instagram que Romero ha reposteado, entre las que se destacan las de sus amigos, familiares, clubs de fans propios y los de otros GH, quedó a la vista que la joven modelo no logró el afecto de sus ex compañeros.

Con esto, se repite lo que le ocurrió semanas atrás a Camila Lattanzio, que invitó a su fiesta de cumpleaños a sus ex compañeros, incluida la pareja de Cone y Coty y solo recibió la presencia de Agustín.