Contó el tierno intercambio que tuvo con un niño en un tren y su relato cautivó a las redes

En las redes sociales se pueden ver y leer todo tipo de noticias, chistes e historias. Pero, sin dudas, los relatos que más llaman la atención de los internautas son los que culminan con un final tierno o sorpresivo. En esta ocasión, el tweet de una usuaria se viralizó por el adorable gesto que tuvo un niño con ella.

En la red social del pajarito, Bianca (@herederadepopea), escribió: “Viaje largo y aburrido en el tren, un pibe de unos 4 años y yo nos pusimos a entretenernos intercambiando caras feas”. Al parecer, ambos intercambiaron gestos por un largo tiempo, ya que la usuaria contó que cuando el pequeño tenía que bajarse del transporte, corrió hacia ella con un regalo.

“Cuando le tocó bajarse vino apurado a regalarme su turrón a modo de despedida y se bajó con la madre”, continuó la usuaria. Acto seguido, cerró su historia con una oración que se llevó el corazón de todos los internautas. “Él no sabe que me regaló un turrón en mi cumpleaños”, finalizó y adornó con un emoji de una cara llorando y otro de un corazón.

Foto: @herederadepopea / Twitter

La respuesta de quienes se conmovieron no tardó en llegar. Y es que el tierno gesto del pequeño sorprendió a los usuarios que no pudieron dejar de expresar sus opiniones. “Noo, que hermoso. Me muero”, “Estoy llorando”, “Tweets que el mundo necesita ver”, fueron algunas de las respuestas.

Otros usuarios aprovecharon la ocasión para contar una anécdota similar a la de Bianca. “[Me pasó] algo parecido cuando trabajaba en el barrio chino. Una mamá vino con el nene a comprar algo que necesitaba, el nene se quedó mirando un juguete y no le alcanzaba para comprarlo, se lo regalé y me dice ‘hoy es mi cumpleaños’ y yo le dije ‘FELIZ CUMPLE’”.

“Esas ‘amistades’ de los viajes dejan marca. Me pasó con un nene: le dí charla y me respondía. Tenía que bajarse con su mamá pero mi viaje seguía. [Él] no quería bajar y lloraba. [Fue] un momento tenso y tierno a la vez, los niños se encariñan fácil si les das atención y afecto sincero”, escribió otro internauta. El tweet de la joven ya cuenta con más de 400 mil reproducciones y casi 40 mil me gustas.