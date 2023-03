Cerruti le dedicó un video de TikTok a Javier Milei: “¿De qué vivís Milei”

Este fin de semana la portavoz del Gobierno Nacional y Javier Milei tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales por el origen de los ingresos del diputado de La Libertad Avanza.

Luego de un par de mensajes en Twitter, Gabriela Cerruti decidió continuar la discusión pero en otra plataforma. Para ello, compartió un video en TikTok.

“¿Vos sabés de qué trabaja Milei?”, escribió en el posteo junto al video que dura un minuto. En la secuencia, la funcionaria volvió a argumentar que Milei no puede trabajar para una empresa que tenga relación con el Estado porque eso viola la Ley de Ética Pública.

“A mi me parece que este señor vive de alguna casta, que no es la casta política, tal vez Milei vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de las multinacionales y de los todopoderosos”, sentenció.

El comentario que inició el cruce Cerruti-Milei

Aunque los protagonistas de este nuevo cruce de funcionarios en Twitter son Gabriela Cerruti y Javier Milei, todo comenzó con un comentario del presidente Alberto Fernández.

“A mi me controlan hasta ver quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?”, dijo Fernández.

Como siempre, la respuesta de Milei no se hizo esperar. “Me cuentan que el inútil del Presidente Alberto Fernández salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, respondió el economista.

“No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocúpate del país que lo has destruido desde que asumiste”, agregó.

Finalmente, este domingo Gabriela Cerruti se metió en la discusión y cuestionó el trabajo de Milei. “No va a la cámara, no sesiona, no hace leyes. Todo eso es otro problema, pero al margen de eso, los diputados no pueden trabajar de cualquier cosa”, insistió en referencia a la relación de las empresas con el Estado que impiden que un legislador pueda ejercer en la función privada.