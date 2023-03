Milei: “Sería bueno que Alberto recuerde que era lobista de grandes grupos económicos”

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso todavía deja tela para cortar. Es que no paran de contestarse los distintos referentes políticos por las cosas que se dijeron dentro y fuera del recinto.

En su discurso, el Presidente Alberto Fernández aludió a los defensores de la libertad y les antepuso la igualdad como valor. Pero el viernes a la noche apuntó directamente contra el diputado liberal Javier Milei, le cuestionó de qué vive. El economista le recordó su pasado de “lobbysta”: “Hay muchos Albertos. El menemista, el duhaldista, el kirchnerista, el cavallista, el antiK, el que volvió a ser K”.

A partir del cruce, se metió la portavoz oficial Gabriela Cerruti que con ironía cruzó al diputado y el economista le pidió “menos humo tribunero”.

Se abre hoy el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El presidente Alberto Fernández fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. (Federico López Claro / La Voz)

Alberto Fernández se refirió al interés de los jóvenes en la política y ahí mencionó a Milei. “De repente viene alguien que les dice la palabra libertad. Y detrás hay una gran mentira. Por una cuestión anímica colectiva la juventud está poco propensa a escuchar a la política y más a escuchar a los mensajes antisistema. Y Milei parece ser un antisistema, pero es mentira. Milei es su encarnación misma”.

Javier Milei en Río Cuarto (Tomás Fragueiro/LaVoz).

Pero no terminó ahí, el Presidente añadió: “Milei es un trabajador de las multinacionales, un tipo que toda la vida le presto servicios a esta estructura económica que el cuestiona. Es un empleado de las grandes multinacionales”.

“A mi me controlan hasta ver quien me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?”, se preguntó Alberto Fernández y el economista liberal no tardó en responder en las redes sociales.

“Me cuentan que el inútil del Presidente Alberto Fernández salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, retrucó el diputado liberal y precandidato presidencial.

Pero después fue más duro: “No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocúpate del país que lo has destruido desde que asumiste”.

Además, de la respuesta en redes sociales, Javier Milei emitió un duro comunicado contra el Presidente: “Sería bueno que el Alberto que ahora cuestiona a las grandes empresas recuerde cuando se convirtió en lobbysta de grandes grupos económicos internacionales, mientras estos estaban enfrentados al kirchnerismo”.

“Hay muchos Albertos. El menemista, el duhaldista, el kirchnerista, el cavallista, el antiK, el que volvió a ser K para nuevamente ser rival de los K. Si vemos su carrera política entenderemos lo que ha sido su gobierno. Un péndulo constante, sin rumbo, y repleto de contradicciones”, agregó.

Y por otro lado, habló sobre el acercamiento de la juventud al liberalismo que cuestionó Alberto Fernández: “Si la juventud hoy es liberal es por el fracaso de décadas de políticas colectivistas que no resolvieron ningún problema, sino que los agravaron y crearon nuevos. Por eso la juventud despertó y es liberal, por el fracaso estrepitoso de su gobierno”.

“A la casta le encanta hablar de cómo nos financiamos. Nosotros lo hacemos con aportes voluntarios de los espacios y militantes que conforman LLA. Dicho esto nuestra campaña es la más barata de todas. Pero quédese tranquilo, Presidente. No le costamos un peso al Estado argentino, como si le salen ustedes que son un grupo de chorros y parásitos”, replicó el libertario.

Y concluyó: “Ya sabemos que la campaña de La Cámpora la pagarán los jubilados a través de PAMI y Anses y los contribuyentes por intermedio de Aerolíneas. Ya sabemos que su campaña, si lo dejan postularse, será financiada por el Estado nacional. Y que la de Massa saldrá desde Aysa y el ministerio de Economía. Así se financia la política. Ustedes y Juntos por el Cargo”.

Gabriela Cerruti. (Clarín)

Irónica, después de la respuesta del economista en las redes, la portavoz oficial Gabriela Cerruti tomó la respuesta de Milei y agregó: “¿De qué laburo, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí”.

Y Milei le contestó: “Gabriela Cerruti parece que desconocés o tenés problemas de comprensión de lectura, al menos en lo que respecta al artículo 13° de la “Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública. Más lectura y menos humo tribunero que ya tenemos de sobra con el del incendio de la economía”, señaló Milei que adjuntó el artículo 13 que citó.

Pero no quedó ahí y después del mediodía, Cerruti volvió a contestar: “Todo muy lindo, pero hasta ahora no dijiste de qué trabajás. ¿Cuáles son tus ingresos, quién te los paga, qué empresas son? Así estamos seguros de que ninguna de las leyes que se debaten tienen alguna relación con alguna de esas empresas. Mis ingresos y mi DDJJ son públicos”.

Y desde del entorno de Milei señalaron a Clarín que el economista vive de las charlas que da como economista, tanto en Argentina como en el exterior.

Además, en la página web de la Escuela de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), que lleva el lema de “la universidad de los emprendedores”, Javier Milei figura como parte del cuerpo docente del MBA que dicta la casa de altos estudios.