Cecilia Bolocco mandó a la gente a que coma menos y generó polémica

Todo lo que haga o diga Cecilia Bolocco en Chile cruzará las fronteras e inmediatamente llegará a la Argentina para ser noticia porque sus años junto al ex Presidente Carlos Saúl Menem hicieron que tenga afinidad con una muy buena parte de la población.

Y hoy, la modelo y actriz chilena está en tendencia por una polémica frase que lanzó en un vivo de Instagram. Cecilia desató debate con un comentario que no fue para nada aceptado por la gente.

Cuando le pidieron más talles en sus diseños de indumentaria, en vez de tomar el consejo, hizo referencia a bajar de peso en una charla virtual realizada ante su millón de seguidores.

Todo comenzó cuando una fan de la también diseñadora de moda le envió un comentario para advertirle que sumara tallas XXL en su colección de ropa y ella inmediatamente mostró las prendas en talle XL y lanzó: “La colección de lino no es que esté linda, está espectacular”.

Aunque todo cambió cuando notó que en lugar de XL le habían enviado la prenda en M, por lo que Bolocco expresó: “Este (blusón) llega hasta el Extra Large y van a ver lo grande que es”.

Y ahí expresó: “Así que yo no sé, si quieren más grande que Extra Large -pensando que esto es M-, si creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿Ya?”.

Al darse cuenta de lo polémica y graves que fueron sus palabras, se justificó: “Se los digo con todo mi amor, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”.

Pero la situación fue de mal en peor porque como incentivo para que futuras clientas puedan bajar de peso dijo que se verían más atractivas para los hombre ya que a ellos les gustan las mujeres de contextura gruesa pero no obesas.

“Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto mis amores, mis preciosos hombres que están ahí?”, dijo en el Instagram Live y continuó: “Cuéntele que les gustan las mujeres entraditas en carne, pero Extra Extra Large, así tan tan grande, de repente no es sano. No es bueno. Es por eso que se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”, dijo.

Las críticas a Cecilia Bolocco por sus comentarios gordofóbicos

Los terribles dichos de Cecilia Bolocco no pasaron por alto y los comentarios en su contra no tardaron en llegar.

“No puede ser que con el alcance y la influencia que tenga, no tenga CONSCIENCIA del daño que realiza a sus espectadores haciendo comentarios salutistas y gord0fob1cos. Señora Cecilia, entienda EL PESO NI EL CUERPO INDICA SALUD”, escribió una usuaria de Instagram.

Y sumó: “Ni tampoco por eso debemos ser discriminadas por ud. la invito a EDUCARSE y pensar en que lo que dijo fue un argumento añejo del año uno y que aparte es sumamente GRAVE”.

Otra agregó: “Yo te amo Ceci, pero si supieras todas las mujeres que conocemos y hemos tenido en nuestra escuela que no pueden bajar de peso por problemas emocionales, violencia, tiroides y otras enfermedades, que realmente no son por comer de más”.

“Uno no sabe las batallas que cada persona vive en su vida y no podemos basar la felicidad en como solo es un cuerpo, hay un mundo en cada una de ellas que no tenemos idea y que tenemos que ayudar y acompañar para que brillen en su propia piel”, comentó una mujer.

“¿Qué es esa ordinariez de hablar de las personas y su peso o contextura? ¿Que es eso de decir que le gustaran a más hombres? Venda su ropa, venda lo que quiera, pero no predique respecto del peso y de los cuerpos de las personas. Mínimo que de disculpas”, se leyó en otro mensaje.