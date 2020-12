Cecilia Bolocco y su hijo, Máximo Menem, fueron víctimas de un violento asalto con disparos

Cecilia Bolocco y su hijo, Máximo Menem Bolocco, se encontraban en el retorno a su hogar en Chile cuando sufrieron un violento asalto en medio de la calle. Cuatro enmascarados los encerraron, no puede saberse con cual objetivo específico, pero la intención era clara.

A la vuelta del aeropuerto de Pudahuel a su casa, cerca de las 22:45 hrs., la ex Miss Universo manejaba con tranquilidad la noche del domingo. En el momento en que la luz tornó roja en la intersección de Avenida Santa María y Gran Vía, cuatro hombres se bajaron con el rostro cubierto con máscaras y comenzaron a intimidar a madre e hijo. Incluso dispararon dos veces al aire en señal de amenaza.

A pesar del exabrupto, los asaltantes no esperaban la reacción de Cecilia, que rápidamente hizo una maniobra de retroceso y pudo librarse de la violenta encerrona en la que ella y su hijo habían quedado envueltos. A pesar de agradecer estar ilesos, Bolocco se contactó a penas pudo con los Carabineros para denunciar el asalto. Hasta el momento no se ha referido de forma pública al evento.

El mismo domingo, Sebastián “Chamagol” González, contó que sufrió un incidente parecido en Quilicura. En esta oportunidad, el ex futbolista de Colo Colo no tuvo tanta suerte, según contó en Twitter: “Hoy después de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa, fui una víctima más de la delincuencia en Santiago. Me robaron todo, pero estoy bien, físicamente no me pasó nada”.

Cecilia Bolocco y su encuentro con el crimen

Los medios pudieron hacerse eco de lo sucedido gracias a la información otorgada por el programa Bienvenidos. Tonka Tomicic recordó que no es la primera vez que la ex Miss Universo sufre de la criminalidad.

“Ella estaba en el puente La Dehesa y le robaron la cartera. Ella salió persiguiendo al delincuente y logró recuperar su cartera. En esta oportunidad, entonces ella zafa de esto. Retrocede en una maniobra osada, súper peligrosa”, contó la conductora.