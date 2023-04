Cecilia Bolocco preocupó a sus seguidores tras una difícil operación: “Recé mucho”

Cecilia Bolocco realizó esta semana una transmisión en vivo por Instagram y, aunque se mostró sonriente y con el humor que la caracteriza, generó una gran preocupación entre sus seguidores al revelar la lamentable situación de salud que le tocó atravesar recientemente y que comprometió su visión.

La empresaria chilena, que se hizo conocida en nuestro país por su matrimonio con el expresidente Carlos Menem, suele estar muy presente en las redes compartiendo parte de su día a día con sus seguidores. Esta vez no fue atípica su aparición, aunque decidió confiarles al millón de cuentas que la siguen su estado de salud.

La transmisión en cuestión comenzó entre risas, con una Bolocco relajada como de costumbre, pero el vivo tomó otro tinte cuando dijo: “Voy a buscar las fotos del orzuelo llamado Cecilia”. Lejos de una simple molestia, la exmodelo reveló el drama que vivió a raíz de un orzuelo que le salió en el ojo, unos días antes de la grabación de una publicidad.

“Fui como tres veces al doctor; fui hasta a urgencias, a todas partes para que me ayudaran con ese orzuelo que tenía y que era una cosa espantosa. Todos me decían: ‘No podemos hacer nada, tenemos que esperar que se deshinche solo’”, lamentó Bolocco.

Y agregó: “Fui al doctor de nuevo y le dije: ‘Usted me lo tiene que sacar, porque si no, no puedo seguir viviendo’”. A su vez, aseguró que sentía mucho dolor, y que tampoco podía dormir, por lo que finalmente la operaron. “Me pusieron unos puntos aquí. Me partieron”.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem se casaron en 2001 y se divorciaron en 2007.

Debido a esto, la empresaria explicó que no pudo cumplir con su agenda laboral, ya que el orzuelo creció considerablemente. Respecto al postoperatorio, reveló que volvió a su casa con un parche y que el miércoles, antes de Semana Santa, mientras estaba de viaje en Uruguay, se lo quitó y se encontró con una mezcla de colores entre rojo y morado y un tajo por los puntos en el ojo.

Esto le generó mucha preocupación a la exmodelo, porque el martes siguiente debía grabar el comercial de su perfume. Aunque en el video se mostró sin el parche, Bolocco detalló el método que utilizó para sanar: “Tenía que recuperar mi ojo, ¿Pueden creer que a punta de aloe vera se me recuperó? Yo no sé cómo lo hice. Recé mucho, porque dije, ‘dios mío que voy a hacer’”.

CECILIA BOLOCCO Y SU ENFERMEDAD

Cecilia Bolocco viene de atravesar meses complicados tras protagonizar varias polémicas. A la empresaria la acusaron de “gordofóbica” por una serie de comentarios que hizo en otro vivo de Instagram.

A raíz de las repercusiones de su transmisión, Cecilia tuvo que pedir disculpas. Sin embargo, entre sus polémicos dichos sobre el tema, también se refirió a su estado de salud, lo que se difundió rápidamente entre la preocupación de sus seguidores: “No estoy tan bien, o no tengo tan bien las defensas”.

La ex modelo contó que tenía neutropenia, que es una reducción del recuento de neutrófilos sanguíneos (glóbulos rojos) que, si es severa, aumentan el riesgo y la gravedad de las infecciones bacterianas y micóticas. “Yo estoy relativamente bien. Me siento bien, eso es lo importante”, confió Bolocco para tranquilizar a quienes se preocuparon por su estado de salud.