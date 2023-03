Casi a las trompadas: Alfa y Ariel tuvieron un encontronazo dentro del estudio de Gran Hermano

Desde los primeros días adentro de Gran Hermano, la relación entre Ariel y Alfa fue tensa. Ahora, los dos participantes quedaron eliminados y fuera del reality no han podido solucionar sus asperezas. Esta vez, como aseguran en LAM, casi pasa a mayores y por poco no hubo contacto físico.

“Hay uno que al parecer anda por atrás diciendo todo el tiempo que es un acosador y está relacionado con un tema que pasó adentro de la casa, entonces se encontraron ahí en la tranquilidad del trabajo y empezaron a discutir y casi piñas”, destapó Ángel De Brito.

Ariel y Alfa se reencontraron afuera de la casa y se dijeron de todo.

“Casi terminan a las trompadas los dos, hubo que frenarlos”, aseguró el periodista. Todo se llevó a cabo en el área de maquillajes, donde en medio de la discusión casi pasan al contacto físico.

Por su parte, en este mismo programa se entrevistó a Alfa y se le comentó por el hecho: “Para nada, no sé quién vio el momento tenso, no hubo momento tórneos, no hubo manos, no hubo absolutamente nada”, declaró el mediático personaje.

También Walter hizo un pedido: “Lo único que yo pido es que no me gusta que hable de mí, gente que yo no conozco, que no me conoce y gente que como está vacía habla de mí”, se refirió a Ariel.

La entrevista continuó con Ángel intentando desvelar incógnitas del problema, pero Alfa dijo que no le quiere dar identidad y que lo único que espera es que deje de hablar de él. Incluso le solicitó que no lo nombre.

El inicio del conflicto entre Ariel y Alfa

Ariel fue uno de los participantes que ingreso a mediados del programa. En su casting y sus primeras horas dentro de la casa se mostró como una persona muy amable y carismática.

La primera persona con quién tuvo química Ariel, fue con el propio Alfa. Ya sea por una cuestión etaria o de amabilidad, estos personajes se mostraron muy cercanos en los primeros momentos de ambos dentro del reality.

Todo iba bien hasta que en un momento, Camila, participante que también había ingresado con Ariel, se encontraba durmiendo en el living de la casa. Mientras ella descansaba, Alfa, para hacer reír a todos, le comenzó a meter el dedo en la boca.

El hecho no le gustó a Ariel para nada y se lo dejó claro a Walter. En el momento la discusión fue corta, pero todo se agravó cuando se encontraron solos en la habitación y el cruce comenzó con fuertes gritos e intervenciones que acabaron con la amistad que recién comenzaba.