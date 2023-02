Alfa y Coti de Gran Hermano se dijeron de todo por el famoso episodio de “Mirá Cotita, 10 de circunferencia”

Una de las internas más marcadas en la reciente edición de Gran Hermano, tuvo como protagonistas a Walter Alfa Santiago y Constanza Coti Romero a poco menos de un mes de residencia. Desde ahí, y hasta el momento, cuando ya ambos han sido eliminados, la relación sigue muy tensa.

Ya fuera de la casa, ambos son parte del debate y estuvieron cara a cara para intentar saldar los problemas del pasado, siempre posicionando los recortes y conversaciones por el paso de Alfa, el último eliminado hasta el momento.

En las imágenes de archivo, se ve que Alfa tuvo comentarios de acoso contra Coti Romero. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo Walter, mientras ella estaba acostada en la cama con su novio, Alexis el Conejo.

Al instante, Maxi reacciona, ante lo que escuchaba. “Tomaste la pastillita? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene 20 años la chica, ni en chiste digas eso”.

Durante el tape, con la reacción en vivo de los propios involucrados, mostraron cómo había repercutido en la casa lo ocurrido.

“Me da asco, no podés hacer eso, por más que sea una joda. Y la gente que está alrededor lo siga tratando tal cual, y no reaccione”, se le escuchó decir a Juan.

Alfa Gran Hermano

En su momento, Gran Hermano sancionó a Alfa y quedó directamente nominado. “No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa”, le expresó Gran Hermano.

Finalmente, el público le dio su voto de confianza al sexagenario, que siguió en la competencia hasta el último domingo.

Los cruces siguieron fuera de la casa

En el debate, Alfa fue respondiendo por cada uno de sus polémicos comportamientos y comentarios que hizo en su paso por GH.

En cuanto al problema con Coti, dio algunos fundamentos similares a los de aquella vez: “Estábamos jodiendo, todos riéndose. Y vinieron a acusarme al otro día, cuando armaron todo”.

Alfa y Coti Romero se cruzaron en el Debate de Gran Hermano

Gustavo Conti, panelista del debate le señaló que Maxi se lo había dicho en el momento. “Y yo le dije que estábamos todos haciendo bromas Y no muestran ninguna imagen”, expresó Alfa. “No sabe afrontar las cosas ni pedir perdón cuando comete un error”, interrumpió el Conejo.

Entonces, Coti aclaró que en su momento hubo un pedido de disculpas de parte del vendedor de coches: “Al otro día me pediste disculpas y me dijiste “me di cuenta que me usaron”.

Cristian U dijo: “Si una mujer dice que algo le hace mal, por un abuso o lo que sea, se dice, se denuncia y se hace”, señaló el que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de los reality.

“Eso es lo que estoy diciendo y lo conté en su momento”. agregó Coti Romero. “Dije que me hizo sentir incómoda, pero que para mí no fue un abuso como decían todos en la casa. Pero que ahora diga que soy una mentirosa, obviamente que me afecta”, añadió.

Aunque Alfa volvió a repetir que dijo que le había dicho mentirosa por otra situación de juego, cosa que tanto la correntina como su novio negaron.