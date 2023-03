Apagón en la casa de Gran Hermano: así reaccionaron los participantes y la voz que los silenció

El país estuvo sin luz por algunas horas y por supuesto que también la casa de Gran Hermano. Aunque este duró solos unos instantes, ya que la casa más famosa del país cuenta con un grupo electrógeno propio que proveyó de energía a los participantes.

Aparentemente, los jugadores no se enteraron de lo que ocurrió afuera. En las imágenes se los puede ver a todos en una de las habitaciones y el cuarto queda completamente a oscuras.

Tal como pasó en la mayoría de los hogares argentinos, la casa quedó completamente sin luz, pero solo por algunos segundos. Es que rápidamente pudieron conectar todo para poder tener energía eléctrica.

Previamente se la escucha a La Tora decir “chicos de nuevo” y luego les advierte que las cámaras estaban prendidas. Al parecer, en el tiempo que tardaron en conectarse el generador, vivieron al menos dos microcortes.

“La tele, me la van a quemar y la heladera”, bromeó Romina, quien estaba recostada sobre una de las camas del fondo del cuarto amarillo. “Me encanta, me encanta que hagan esto. Una más”, pidió Camila, pensando que se trataba de una broma de la producción.

Las conjeturas que sacaron los participantes de Gran Hermano por el apagón

En la habitación el único que no estaba era Marcos, por lo que cuando ingresó lo pusieron al tanto de que se habían quedado a oscuras y él sorprendió con su respuesta.

“Pasó cuando te fuiste primo”, le comentó La Tora a Marcos y él les contó que lo mismo ocurrió en la cocina. “No se veía nada”, dijo al salteño y sorprendió a todos. “¿En serio? ¿hubo un apagón en la casa de Gran Hermano?”, se preguntó Lucila.

Apagón en la casa de Gran Hermano.

En otro clip, los participantes seguían debatiendo acerca de por qué se cortó la luz en toda la casa y comentaron qué se les cruzó por la cabeza esos segundos que estuvieron a oscuras.

“Yo dije, capaz llegó el momento de los famosos”, pensó Camila y en esa misma línea Nacho acotó: “Claro y dije yo, va a llamar Lali”.

Fue en ese momento que se escuchó una voz, que no es la oficial de Gran Hermano, que les pidió que no hablen del tema. “Por favor no hablemos del tema ¿sí? gracias”, fue lo que les dijo la persona que les habló por los altavoces. “Finjamos demencia”, propuso La Tora al bromear con la situación.