Un ex Gran Hermano gusta de Valentina, la hermana de Marcos, y sin filtro lo contó en sus redes sociales

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que deja en claro que le gusta Valentina, la hermana de Marcos.

“Cuando la que me gusta me dice ‘mi amor’ delante de la hermana de Marcos”, escribió junto a una carita de corazones. En el video, el ex GH aparece frente a un espejo cantando “Baby”, la famosa canción de Justin Bieber.

En pocas horas el video explotó y superó el millón de reproducciones en la plataforma y más de 150 mil “me gusta” con una gran cantidad de comentarios. “Holder en situación de cuñado de Marcos”, “Holder en situación enamorado de Valentina”, escribieron varios usuario en su cuenta de TikTok.

“Te entiendo Holder, yo también me enamoré de Valen”, “Por fin algo en lo que pienso igual que Holder”, “Marcos es campeón de jiu jitsu”, “Para nada tímido”, “Es un monton”, fueron otros de los mensajes en la publicación del ex Gran Hermano.

LA RUIDOSA VIDA DE HOLDER DESPUÉS DE GRAN HERMANO

En esta edición del reality, el jugador ostenta el triste título de ser el primer eliminado de GH. Entró creyéndose un mil y la gente le dio la espalda. El ex participante creyó que con muchos seguidores en TikTok era suficiente. No.

Después de su paso por la casa comenzó la polémica. Los videos con su mamá despertaron muchísima polémica. Usuarios de las redes sociales hablaban de un vínculo muy extraño entre ellos.

Su separación fue otro escándalo. Su ex novia, esa chica de la que Holder se enamoró pese a que viajaba en colectivo, lo mató desde las redes. Se lo vinculó con Martina, otra ex GH, pero ella negó cualquier tipo de relación amorosa entre ellos.

Martina Stewart Usher y Tomás Holder transmitieron en vivo por Instagram.

Las cosas no iban bien para Holder. Le negaron el ingreso a la Bresh, la fiesta del momento, por sus dichos homofóbicos y lo bajaron de otros eventos.

Hace poco, el ex jugador abrió su corazón en LAM y confesó que se había vuelto adicto después de salir de la casa. La noche, los excesos y las drogas lo hicieron pedir ayuda.