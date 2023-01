Cande Tinelli no tiene prejuicios para hablar sobre las cirugías estéticas a las que se somete. Este fin de semana, volvió a dejarlo en claro en un ida y vuelta que mantuvo con sus seguidores.

Luego de que llamara mucho la atención una foto que subió en bikini desde Punta del Este, donde se encuentra de vacaciones con su familia, la influencer respondió si se había hecho una intervención quirúrgica en los glúteos para agrandarlos, detalla TN.

Cande Tinelli se sometió a una nueva cirugía estética y mostró en sus redes cómo le quedó.

“Para los que me preguntan si me puse glúteos, les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno”, dijo en un mensaje en el que arrobó al Dr. Gustavo Sampietro. Y agregó: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”.

Las fotos de Instagram en las que la novia de Coti Sorokin mostró el resultado de la operación, solo recibió elogios por parte de sus allegados y sus fans. “Te amo, bomba hermosa”, le comentó su papá, Marcelo Tinelli. “¡Qué hermosa!”, acotó Lizardo Ponce mientras que Wanda Nara le puso el emoji de un “fueguito”.