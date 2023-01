Después de una larga y feliz espera, Cande Ruggeri dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri. El reloj marcaba las 20:00 del lunes cuando la pequeña vino al mundo en el hospital Austral, Buenos Aires, pesando dos kilos setecientos. La niña es la primera hija de la influencer y Nicolás Maccari, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

Unos meses atrás, a finales de septiembre del año pasado, la modelo reveló el nombre de su hija y explicó por qué lo eligieron: “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”.

Nació Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

Según contaba en sus redes sociales, Cande Ruggeri había pasado noches difíciles en sus últimos meses de gestación. Esto se debía al cansancio y a las dificultades para dormir que tenía. “No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien”, comentaba la influencer unos de los días en los que solo había logrado descansar 4 horas.

Lejos de alarmarse, la hija de Oscar Ruggeri tomaba la situación con calma y hasta contaba sus reflexiones a través de Instagram: “Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovechá a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta sino que me voy a ir directamente a la noche a dormir. ¡Y espero poder hacerlo!”.

Cómo se conocieron Cande y Nicolás

Candela y Nicolás se conocieron por medio de Josefina Sarkany, hija de Ricky Sarkany y Graciela Papini, en un Sarkany Friends. “Yo venía con el corazón roto pero Jose me mostró una foto suya y me encantó. Me invitó a comer y pegamos muy buena onda. Es súper especial para mí porque llegó cuando no creía en nadie: me hizo dar cuenta que el amor es elegirte todos los días. Es ser libre a pesar de estar en pareja. Tuve otras relaciones tóxicas, donde no querían que me vistiese de determinada manera pero con Nico encontré el compañero ideal que me apoya en todo. Va a ser el mejor padre. Tiene detalles que hacen la diferencia: como cuando a la mañana me abraza para ayudarme a levantarme y no lastimarme la espalda”, sostuvo sobre el ex futbolista que la enamoró.

Hoy Maccari, nieto del actor Enzo Nino Viena, es un empresario relacionado al mundo deportivo con su empresa “Libro de Pases”. “Empezamos a buscarlo a comienzos de año (2022), después de una charla donde ambos nos dijimos que queríamos ser padres... Hace tres años convivimos y nos llevamos genial, nos re entendemos. Por eso, somos muy compañeros: tratamos de buscar un equilibrio entre los dos”, destacaba la influencer a la revista Caras.

“También me encantaría darle un hermanito en el futuro a Vita pero no sé si muchos más porque estar embarazada no es un mundo perfecto como muchos se imaginan. Soy muy activa e inquieta, me gusta hacer deportes y muchas actividades este tiempo no pude practicar. Entonces, hay cosas que te limitan y que las extraño demasiado. Aunque gracias a mi obstetra pude seguir practicando algunos ejercicios más suaves. Hay que estar realmente preparada mentalmente para ser madre. No es tan fácil”, argumentaba por otro lado.