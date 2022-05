Camila Homs habló por primera vez sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: “En otras relaciones no me meto”

Camila Homs, la ex esposa de Rodrigo De Paul, habló por primera vez del romance del jugador con Tini Stoessel. En una nota con Socios del espectáculo reconoció que no conoce a la cantante, asique prefiere no opinar y no meterse, ya que no le corresponde.

“Sigue siendo una situación delicada, nada fácil, pero en otras relaciones no me meto. No me corresponde meterme”, dijo Camila sobre la situación que está viviendo con el padre de sus hijos y su nueva novia. Ante la insistencia del conductor de si conocía a la cantante de antes, afirmó que “no la conozco a Tini. No tengo nada para decir de ella”.

"Tenemos una relación cordial", aseguró la modelo (Captura de video).

Camila asegura que, si bien no es fácil el momento que está viviendo, está muy agradecida por sus afectos y que trata de estar de la mejor manera posible: “En este momento estoy muy bien, contenida como siempre, por mi familia, por mi sostén que son mis hijos, por mis amigas, así que pasando el momento lo mejor que puedo”.

En cuanto a su relación actual con Rodrigo De Paul sembró más dudas que certezas: “Es muy cordial. Los chicos no pierden el contacto con su padre. No somos mejores amigos pero está todo bien por el bienestar de nuestros hijos”. Sin embargo, en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares señalaron que no se habla con él, y que los chicos vieron al deportista a través de un intermediario.

Para cerrar el tema la modelo confirmó que la relación la empezaron hace mucho, pero no se arrepiente de nada: “Empezamos desde muy chicos, pero eso es algo que me guardo para mí. Yo como siempre digo, no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado, lo hice, obvio, por amor pero no me arrepiento. Lo volvería a hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe que puede pasar, pero no es algo que me arrepienta”.

Rodrigo De Paul y Camila Homs separados

Con respecto al futuro dijo que tiene algunas propuestas para modelar e incluso le habían ofrecido hacer televisión, pero que aun no hay nada confirmado, que han sido solo reuniones de trabajo.

La historia de amor entre Tini y Rodrigo

Hace aproximadamente un mes, en el programa televisivo LAM, Yanina Latorre contó cómo había sido la historia de amor entre la cantante y el futbolista, a raíz de unas fotos que circularon de la pareja paseando en Ibiza.

“Tini y Rodrigo se empezaron a seguir en Instagram en octubre del año pasado”. “Así se conocieron. Empezó todo por ahí, porque tenían amigos en común. Tuvieron un intercambio muy polite. Es que a Tini, así como la ven, es muy miedosa del quilombo”, había relatado Yanina Latorre.

“Él viene a la Argentina en noviembre para jugar y cuando él viaja, que seguía separado, hubo un asado entre amigos en común y se conocen por primera vez cara a cara. Fluyó, la pasaron todo bien y se pasaron los teléfonos. Él la visitó en su casa como para volverla a ver. Se vieron dos veces en ese momento y él se vuelve a España para jugar en su equipo”, había ampliado la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.