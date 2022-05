Rodrigo De Paul entró a un vivo de Tini y confirmó la relación con un tierno gesto

Que van, que vienen. Tini y Rodrigo De Paul no han oficializado publicamente su noviazgo y ya tuvieron que enfrentarse a los rumores de una crisis que involucrába por enésima vez a la China Suárez. Las fotos de la pareja en Ibiza que se filtraron en las últimas semanas son, hasta ahora, el único registro que se tiene de este nuevo romance.

Feliz por su presente tanto en lo personal como en lo laboral, la cantante hizo delirar a sus fanáticos con un vivo en Instagram. Este jueves Tini realizó un vivo en Instagram para celebrar junto a sus fanáticos el éxito de su nueva canción, “La Triple T”, la cual es número 1 en Spotify, tanto en Argentina como en Uruguay. En el medio de la transmisión apareció su nueva pareja, Rodrigo de Paul, para dejar un mensaje.

El jugador del Atlético de Madrid y la Selección Argentina entró al vivo para comentar un corazón blanco. Rápidamente, quienes estaban siguiendo la transmisión hicieron captura de pantalla y esto se viralizó en las redes sociales.

De Paul confirmó el romance con Tini con un tierno gesto

Tini y el silencio por su pareja

La panelista de Intrusos, Maite Peñoñori informó en “Intrusos”, que la artista quiere vivir su relación desde un perfil muy bajo y que para eso habría hablado con su familia para que la ayuden a calmar las aguas después de la polémica sobre la polémica que se desató tras conocerse su relación con el futbolista y el lío con las fechas que hacía presuponer que ellos estaban juntos mientras De Paul seguía casado con Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Benjamín.

“Tini no está para nada contenta con toda esta situación, no quiere salir a hablar, anduvo pidiendo consejos, preguntando cómo lo manejaba, qué hacía”, sumó y precisó Peñoñori: “Estuvo grabando un video clip también en Chacarita, sabe que las cámaras la están yendo a buscar y no quiere hablar de eso”.