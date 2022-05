Una joven censista se enamoró de uno de sus censados y lo busca por las redes: “Ayudenme”

El Censo 2022 que se llevó a cabo el pasado miércoles 18 parece haber dejado más que datos estadísticos para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), ya que la web se llenó de memes y ahora hasta de anécdotas amorosas. Al menos así parece que sucedió en La Plata, donde una joven censista busca a unos de sus censados, de quien se enamoró a primera vista.

En las últimas horas, una joven llamada Florencia acudió a su cuenta de Twitter @friasflorenciab para hacer un pedido especial, que la ayuden a encontrar a Juan, un joven que ella misma censó en la mencionada ciudad por el cual ella se vio sumamente atraída.

La joven censista se enamoró de uno de sus censados en La Plata y lo busca por las redes.

“Si te llamás Juan Sebastián y sos camillero de La Plata, te censé y me pareciste muy lindo. Ayudenme” escribió la joven enamorada en su cuenta apelando a la solidaridad de los usuarios oara que compartan la publicación.

Pese a que la publicación comenzó a hacer viral, la muchacha luego se mostró poco esperanzada, ya que después escribió: “Igual, seguramente tenga novia o una ex tóxica. Vengo con esa suerte”.

A pesar de la poca fe en encontrar a Juan, lo cierto es que el mensaje se volvió viral y comenzó a recibir una gran cantidad de respuestas de todo tipo.

Algunos de los usuarios le preguntaron por qué no iba a de nuevo a la casa del joven, ya que sabía dónde vivía, pero ella respondió que la pueden multar por hacer eso.

“La gente que me dice acosadora por buscar al camillero en redes y la gente que me dice pelotuda por no ir a la casa a tocarle timbre sabiendo dónde vive”, tuiteó resignada a joven, demostrando la grieta que se generó tras su publicación.