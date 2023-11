Britney Spears publicó otro extraño video desde la cama y generó preocupación en sus fans

Los 煤ltimos a帽os han sido tan complicados como liberadores para la 鈥淧rincesa del Pop鈥. Y es que tras atravesar varios juicios para que retiren la tutela de su padre sobre su vida y sus finanzas, Britney Spears pudo tomar el control de su d铆a a d铆a y as铆 lo demuestra en las redes sociales. Sin embargo, un video reciente de Spears caus贸 preocupaci贸n entre sus fans por su salud mental.

En 2021, la cantante de 鈥淐ircus鈥 logr贸 que se extinguiera el fideicomiso que instaur贸 un juez de California en 2008, tras atravesar dificultades con su salud mental y divorciarse de su pareja en aquel momento y padre de sus hijos, Kevin Federline. La disposici贸n del magistrado establec铆a que su padre, Jamie Spears, era el encargado de controlar sus finanzas y, entre otras cosas, su trabajo y apariciones p煤blicas.

Por este motivo, entre 2022 y 2023 Spears ha intentado rehacer su vida a su manera, con los pros y contras que esto conlleva. Una de sus formas de tomar las riendas es a trav茅s de las redes sociales. All铆, la cantante y bailarina postea im谩genes y videos en los que busca 鈥渟er tonta, divertida y pasarlo bien en... ser capaz de cometer errores y aprender de ellos鈥, seg煤n expres贸 en su libro.

No obstante, un video compartido por Spears en las 煤ltimas horas caus贸 preocupaci贸n entre sus seguidores. En 茅l, se la puede ver completamente desnuda en su cama, luciendo 煤nicamente un collar negro.

Esto no es inusual en la cantante, ya que en m煤ltiples ocasiones ha desafiado la censura de Instagram posando completamente desnuda -con emojis de corazones que cubren sus partes 铆ntimas- en su piscina, en la playa o en el interior de su casa

Britney Spears se mostr贸 desnuda en su cama en un nuevo video, luciendo 煤nicamente un collar negro. Foto: Instagram / Britney Spears

Pero, en esta oportunidad, la cantante gener贸 inquietud porque, tras algunos segundos mirando intensamente a la c谩mara, emite un 鈥淏uenos d铆as鈥 con voz ani帽ada entre muecas extra帽as y dientes apretados. Momentos despu茅s, la 铆cono del pop invita a los seguidores a mirar entre sus s谩banas, revelando su cuerpo desnudo cubierto por la ropa de cama o por sus manos.

La activa presencia de Spears en las redes sociales ha causado controversia entre los internautas desde algunos a帽os, cuando la cantante comenz贸 a mostrar su cuerpo libremente o, incluso, cuando lleg贸 a bailar con cuchillos como utiler铆a, lo que provoc贸 que la Polic铆a de Los Angeles fuera hasta su casa para un 鈥渃ontrol de bienestar鈥.

Al respecto, la Britney explic贸 en su libro de memorias publicado este a帽o -el cual se volvi贸 best seller r谩pidamente- 鈥淭he Woman in Me鈥 el motivo por el cual hace o铆dos sordos a los comentarios malintencionados.

鈥淪茅 que mucha gente no entiende por qu茅 me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si otras personas las hubieran fotografiado miles de veces, las hubieran presionado y posado para obtener la aprobaci贸n de otras personas, entender铆an que me divierte mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mi propia foto, haciendo lo que quiera con ella鈥, expres贸.

En consecuencia, esto ha provocado que sus hijos Preston, de 18 a帽os, y Jayden, de 17, se distancien de ella. En una para el medio del Reino Unido ITV, el menor de los j贸venes afirm贸 que su madre siente la necesidad de publicar constantemente en las redes sociales para llamar la atenci贸n.

