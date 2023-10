Britney Spears volvió a posar sin ropa desde la playa y su foto escandalizó a todos

Britney Spears está en una etapa en la que hace solo lo que quiere, después de años en los que otros decidían por ella sobre su vida. Sus redes son un claro ejemplo de ello y, a menudo, comparte fotos sin ropa o en las que muestra de más y sin nada de filtros ni retoques.

En las últimas horas, la cantante redobló la apuesta al subir una imagen desde la playa en la que posó sin traje de baño y dándole la espalda a la cámara. La artista posó al natural y rápidamente le llovieron los “likes” de sus millones de seguidores.

Britney Spears

Luego de haber confesado en su libro que le gusta y disfruta de posar desnuda, subió una imagen que sus fans no pasaron por alto. Lo que llamó la atención, es que esta vez no se cuidó de la censura de las redes.

En otras oportunidades en las que se sacó fotos completamente desnuda, tomó el recaudo de cubrir sus partes con emojis. Pero en su último posteo en Instagram, donde la siguen más de 42 millones de personas, dejó su parte de atrás al descubierto.

En cuestión de minutos, la foto de la rubia recibió más de 394 mil “me gustas” de seguidores de todo el mundo, ya que con su música se convirtió en “la princesa del pop”.

Britney Spears redobló la apuesta y subió una polémica foto. Gentileza Instagram.

Britney Spears confesó por qué le gusta posar desnuda en sus redes

La icónica cantante Britney Spears reveló recientemente el motivo detrás de sus frecuentes publicaciones desnuda en sus redes sociales. La estrella pop abrió su corazón sobre su elección de compartir imágenes polémicas en su libro de memorias titulado “The Woman in Me”.

Britney Spears

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos”, escribió la artista en su libro. “Creo que si a otras personas las hubieran fotografiado miles de veces y las hubieran presionado para obtener la aprobación de los demás, entenderían que me divierte mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mis propias fotos, haciendo lo que quiera”, agregó.

Esta revelación arroja luz sobre el trasfondo de su relación con la imagen y la autoexpresión, que ha sido moldeada por su experiencia como ícono de la música pop desde temprana edad.

Britney Spears posó sin ropa en Instagram

La presión constante por mantener una imagen pública idealizada puede ser abrumadora para cualquier celebridad, y Britney parece haber encontrado su propia manera de lidiar con ello.

A lo largo de los años, la artista ha compartido innumerables fotos y videos en los que aparece desnuda, disfrutando de la playa o incluso montando a caballo en topless. Estas publicaciones han sido una forma de empoderarse y de mostrar su cuerpo tal como es, sin miedo al juicio de los demás.

Las molestias familiares por las fotos de Britney Spears

Sin embargo, esta elección también ha tenido consecuencias personales, ya que está distanciada de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden, quienes comparte con su ex esposo Kevin Federline.

Jayden, en una entrevista con ITV del Reino Unido, expresó su preocupación al respecto, afirmando que su madre siente la necesidad de publicar constantemente en las redes sociales para llamar la atención.

Britney Spears.

Kevin Federline, por su parte, ha intentado explicar a sus hijos que estas publicaciones son una forma de expresión personal de su madre. Sin embargo, también reconoció que ver a su madre desnuda en línea puede ser una experiencia difícil para los jóvenes, especialmente en la etapa de la adolescencia.

La historia de Britney Spears ha sido una montaña rusa de fama, lucha legal y desafíos personales. Su revelación sobre sus publicaciones de fotos desnuda proporciona un vistazo a la complejidad de su vida como una celebridad sometida a un intenso escrutinio público.

