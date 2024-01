Britney Spears aclaró los rumores sobre su regreso musical: “Nunca volveré a la industria de la música”

La icónica estrella pop Britney Spears utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los recientes rumores que sugerían su regreso a la música. En una publicación, la artista afirmó categóricamente que “nunca volveré a la industria de la música” y destacó que la mayoría de las noticias al respecto son “basura”.

“Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, escribió la artista.

La aclaración de Spears surge como respuesta a informaciones que indicaban que estaba trabajando en nuevo material musical, particularmente en un álbum en colaboración con los cantantes Charlie XCX y Julia Michaels.

Aunque descartó su retorno como intérprete, Britney Spears reveló que ha asumido un papel de “escritora fantasma”, componiendo más de 20 canciones para otros artistas en los últimos dos años. “Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera”, declaró.

La artista, conocida por su reinado en la música pop a finales de los ‘90 y principios de los 2000, se retiró temporalmente de la escena musical debido a la batalla legal por liberarse de la tutela de por vida impuesta por su padre Jamie Spears. Aunque en 2022 lanzó la canción “Hold Me Closer” de Elton John y en 2023 presentó el sencillo “Mind Your Business” con Will.i.am de Black Eyed Peas, su último álbum, “Glory”, data de 2016.

La carrera de Britney Spears experimentó altibajos, y en su autobiografía reciente, “The Woman In Me”, la artista revela dramas familiares, problemas con el alcohol, un aborto sufrido en su juventud y sus períodos en centros psiquiátricos.

Desde 2019, Britney Spears volvió a ser noticia recurrente en los medios por su lucha para librarse de la tutela de su padre e incluso se creó un movimiento llamado “Free Britney” (Liberen a Britney) que respaldaba públicamente sus reclamos. Finalmente, en noviembre de 2021, la artista logró una sentencia favorable en la justicia.

Britnery Spears y su papá, a quien denunció por ser su tutor personal y profesional desde hace más de 13 años.

EL MENSAJE COMPLETO DE BRITNEY EN INSTAGRAM

“¡Para que quede claro que la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡Cuando escribo, lo hago por diversión o para otras personas! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años! ¡Soy un escritor fantasma y sinceramente lo disfruto así! La gente también dice que mi libro fue publicado ilegalmente sin mi aprobación y eso está lejos de la verdad… ¿Has leído las noticias estos días? ¡Estoy tan amaday bendecida!”, escribió.