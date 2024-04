Qué dijo la bodega mendocina tras ver uno de sus vinos en el Instagram de Britney Spears

Este viernes la cantante estadounidense Britney Spears sorprendió a sus más de 40 millones de seguidores al compartir en su perfil de Instagram un mensaje motivador, luego de generar preocupación tras subir distintas publicaciones que llamaron la atención y alertaron por su salud.

No obstante, el último posteo trajo tranquilidad y tuvo un guiño hacia Argentina, en especial a Mendoza. Britney subió la frase “Con el tiempo llegarás a entender que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay... ¡¡¡Y el vino REAL también se siente extremadamente bien 🍷!!! Psss primera vez con vino de verdad 🍷 ¡Jesús jodido Cristo!”, la que acompaño con una foto de una botella de vino.

Ahí fue cuando apareció la referencia a nuestra provincia, ya que en la imagen se ve claramente la etiqueta de la bebida, un malbec Norton, producido en Mendoza. Respecto al costo del Norton Reserva elogiado por la cantante, en Estados Unidos esa botella tiene un precio que oscila entre los 17 y 18 dólares, lo que equivale a unos 18.000 pesos argentinos según el tipo de cambio informal.

Qué dijo la bodega tras la publicación de Britney Spears

Rápida en reacción, la bodega Norton aprovechó la exposición mundial que le brindó la artista estadounidense y respondió en tono humorístico.

La artista estadounidense se mostró con un malbec de la provincia.

En su cuenta de X (ex Twitter), Norton posteó una captura de lo que compartió Britney Spears y le agregó la frase Oops! “We did it again!” (“¡Ups! ¡Lo hicimos de nuevo!”) con la mención a la estrella internacional.