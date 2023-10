Britney Spears sorprende al contar por qué se rapó: el particular motivo

En una revelación sorprendente, Britney Spears finalmente compartió en su nuevo libro de memorias, ‘The Woman in Me’, la verdadera razón detrás de por qué optó por raparse la cabeza en 2007, un episodio que ha intrigado a sus fanáticos durante más de una década.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me habían mirado de arriba abajo, la gente me había dicho lo que pensaban de mi cuerpo desde que era un adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”, reveló Britney Spears en un extracto de sus memorias.

A la edad de 41 años, Britney Spears señala que la toma de control de su vida por parte de su padre, Jamie Spears, en 2008, marcó un punto de quiebre en su autonomía y bienestar personal.

Britney Spears se rapó en 2007

“Me hicieron comprender que esos días ya habían terminado”, comparte. “Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran”, agregó.

El incidente emblemático ocurrió en 2007, durante un periodo tumultuoso en la vida de Britney, marcado por su divorcio con Kevin Federline y una serie de problemas personales.

Britney Spears se rapó en 2007

El día que Britney Spears decidió raparse

En ese momento, la cantante entró a una estética en California, buscando alivio para sus extensiones que le estaban causando molestias.

Ante la negativa de la dueña del salón para tocar su cabello, Britney tomó una máquina y se rapó la cabeza mientras los paparazzi capturaban el momento.

Este episodio fue seguido por una serie de incidentes mediáticos, incluyendo una fotografía de Britney atacando con un paraguas el carro de un paparazzi.

Tales eventos catapultaron a Britney Spears a la atención de las revistas sensacionalistas, convirtiéndola en blanco de la prensa.

Britney Spears se rapó en 2007

Sin embargo, la narrativa toma un giro más oscuro cuando Britney revela las consecuencias de la tutela abusiva que sufrió durante más de 10 años.

Después de ser hospitalizada en un centro médico psiquiátrico en 2008, Jamie Spears, su padre, se convirtió en su tutor legal.

Britney describe este periodo como despojo de su condición de mujer, sintiéndose más como una entidad que como una persona en el escenario.

“La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña”, escribe Britney en su libro. “Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me lo robaron”.

La artista, famosa por éxitos como “Toxic” y “Baby One More Time”, testificó contra su tutela en 2021, calificándola como abusiva. Esto llevó a un cambio en la tutoría legal, con un juez de Los Ángeles reemplazando a Jamie Spears como tutor antes de poner fin al acuerdo por completo.

Seguí Leyendo