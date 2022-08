Barby Franco reveló una insólita rutina de su embarazo por la que la tildan de “madre tóxica”

Barby Franco y Fernando Burlando llevan varios años en pareja y desde hace tiempo soñaban con ser papás juntos, porque el abogado tiene dos hijas más grandes, pero no se les daba. Y cuando menos lo esperaban, la modelo quedó embarazada y les cambió la vida.

La influencer y el abogado mediático van a ser padres de una niña que nacerá a fin de año. Barby tiene fecha de parto para el 29 de diciembre y ya están con los preparativos de su llegada, pero aún no revelaron qué nombre le pondrán.

Ese es el único dato que guardan por ahora, ya que la modelo dio detalles de cómo transita esta etapa en diferentes oportunidades. Sin embargo, en su visita a “Nosotros a la mañana” (Eltrece) sorprendió al contar que sus amigas ya la tildan de “madre tóxica” y dio los argumentos.

“Todavía no nació y mis amigas ya me tildan de madre tóxica”, expresó. “Estoy todo el tiempo mirándola, como muy obsesiva. A veces voy y me hago ecos así de la nada, solamente para verla porque la extraño”, dijo y llamó la atención de todos en el estudio.

Barby Franco sorprendió al mostrar cómo crece su pancita sin ropa interior

Barby Franco está viviendo su mejor momento. La pareja de Fernando Burlando está embarazada de 22 semanas y la modelo mostró cómo creció su pancita en estos meses con una foto similar a la que había subido tiempito atrás para dar cuenta de cómo avanza su embarazo.

Es que Barby soñó durante muchos años con este momento, pero no se les daba. Por eso, la panelista decidió vivir de forma intensa cada momento del embarazo y comparte cada detalle de esta nueva etapa de su vida con su más de un millón y medio de seguidores.

“Cómo crecés... 22 weeks, 500 gramos. Bebé saludable, papás felices”, escribió Barby al pie de una foto súper sensual con la que mostró su pancita, la que va creciendo día a día.

La foto de la modelo, recibién salida del baño y cubriendo sus partes íntimas solo con sus manos y una toalla enloqueció a sus fans. En pocos minutos superó los 7 mil “me gustas” y recibió cientos de comentarios.

“Felicitaciones”, “Hermosa”, “Como crece!!! Divina!”, “Los hermanos atrás q no quieren saber nada jajaja hermosa”, “bellaaaa!!!!”, “Barbi que bello verte así!!! Milagro de la vida”, “Sos hermosa y más con esa panza”, “Hermosaaa princesa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su foto.