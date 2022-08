Barby Franco mostró la carita de su bebé y respondió a quienes critican cómo vive su embarazo: “Estoy en una nube de pedos”

Barby Franco está en el mejor momento de su vida, hasta ahora. Con un embarazo de más de 20 semanas y a la espera de su primera hija con el abogado mediático, Fernando Burlando, la modelo e integrante del programa que conduce Mariano Iúdica, “La noche del Domingo”, mostró la carita de su bebé tras el pedido de sus seguidores.

Barby Franco mostró la carita de su bebé y contó intimidades de su embarazo en Instagram

La modelo y futura mamá abrió el juego para que sus seguidores le hagan preguntas. Una de las preguntas era justamente si iba a mostrar la carita de su bebé y Barby respondió con hechos publicando una eco 4D en donde, con dificultad, se pueden ver algunos rasgos de la criatura.

“Les dejo esta joyita de cuando tenía 12 semanas y se cagaba de risa” escribió Franco junto a una encuesta con dos opciones: “va a ser igual a vos” y “va a ser igual a Burlando”. Por goleada iba ganando la opción que indicaba que la pequeña se va a parecer a la mamá.

En otra de las publicaciones de la modelos, la pregunta se refería a si iba a volver a Luján a agradecer. Vale recordar que Barby peregrinó a la virgen de Luján (Buenos Aires) junto a sus amigas, entre las que estaba Pampita.

“Siiiii! vamos todas” respondió Barby junto a una imagen en la que se la ve a ella junto a sus amigas en la puerta de la basílica con la virgen de fondo.

De un modo menos simpático, la modelo publicó un posteo en el que reflexiona por un comentario en el que le piden que deje de romantizar el embarazo. “Recibo bastantes de estos mensajes, no quiere decir que esté mal pero me sorprende que no sea tan color de Rosa todo o será q estoy en una nube de pedos???” (sic). En el posteo se puede leer la respuesta de Barby: “Pero lo estoy viviendo así. Siento que es una fiesta. Lo desee tanto”.

En la publicación, la modelo también agrega una encuesta con las opciones: “pensas igual que ella” y “pensas igaul que yo”. Y a vos ¿qué te parece? ¿Barby romantiza el embarazo?