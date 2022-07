Barby Franco compartió su gran asombro al sentir los primeros movimientos de su bebé

Barby Franco y Fernando Burlando están viviendo un presente muy feliz al estar en la dulce espera de su primer hijo juntos. La flamante mamá está tan emocionada que reveló el sexo de su bebé en camino antes de tiempo y ahora, se sorprendió en las redes por el avance de su embarazo.

La modelo luchó muchos años para concretar su sueño de ser mamá y lo logró; ahora, cada día es alucinante para ella y está atenta a todas las sensaciones que va sintiendo y a los cambios que va teniendo su cuerpo.

Como ahora que se volcó a las historias de Instagram para consultarle a sus seguidoras mamás sobre los movimientos de su hija en su vientre. “¿Es normal que se mueva mucho?”, escribió sobre una fotografía en la que se la ve lookeada para el programa “La noche del domingo”.

Barby Franco ya siente los movimientos de su bebé

Y luego confió: “¡De tanto movimiento anoche me despertó!”. Sumó un GIF de un bebé bailando y una encuesta para que sus fans contaran sus experiencias al respecto.

Barby Franco reveló sin querer el sexo de su bebé en camino

Desde que la panelista y pareja de Fernando Burlando contó que estaba embarazada se le pregunta por el sexo del bebé y los posibles nombres. Tanto ella como el letrado jugaban con incógnitas pero el pasado fin de semana, Barby se dejó llevar y contó si tendrá una beba o un bebé.

Mariano Iúdica la presentó en el programa y se sorprendió por lo grande y hermosa que tiene la pancita Franco. “¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!”, exclamó.

Barby Franco quiere comerse la placenta de su bebé

“Está prendida, prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía”, lanzó para corregirse después de notar que había metido la pata al referirse primero como si estuviera esperando a una niña.

“No, ya sabés, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, soltó Mariano al escuchar a Barby. Y a la flamante mamá no le quedó más afrontar su torpeza. “¡Qué bol…! Bueno, sí, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”, se sinceró.