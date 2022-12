Así festejó Antonela Roccuzzo junto a sus hijos el pase a semifinales de Argentina en Mundial de Qatar

La Selección Argentina pasó a semifinales del Mundial de Qatar 2022 y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, celebraron el triunfo desde la tribuna. Como en cada partido, la familia de Lionel Messi vivió de cerca el encuentro y alentó al equipo de Scaloni más que nunca.

Al finalizar el partido, que mantuvo expectantes a los hinchas argentinos hasta el último penal, la esposa del diez de la Selección compartió una foto que emocionó a los usuarios. Desde la cancha, Antonela y sus hijos, posaron con las camisetas alternativas del equipo argentino, felices con el resultado final.

Antonela Roccuzzo y sus hijos celebraron la victoria de la Selección Argentina y Messi.

“A semis!!! Vamos Argentina de mi corazónnn”, escribió la empresaria e hizo delirar a los fanáticos de La Scaloneta, quienes compartieron la alegría con ella y su familia de que el equipo de Lionel Scaloni está entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2022.

La publicación de Roccuzzo recibió más de 1 millón y medio de “me gustas” y miles de comentarios dedicados especialmente a ella, a sus hijos, pero especialmente a Lionel Messi.

“Vamos Argentina carajooo”, “que nerviosssssss ! Maternar en esas condiciones”, “Antonella tenés un marido de otro planetaaaaaa!!!! Lo amamos, mi hijito mega fan!!!!! Graciassssssssss por este amor”, “Vamoooo”, “Reina de reinas”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al pie del posteo.

Y no faltaron los famosos que le dieron su “like” o también comentaron la foto de Antonela quien, en todos los partidos de la Selección, se destacó por su sencillez. Para cada encuentro, la esposa de Messi lució la camiseta que combinó con algún jean y zapatillas, bien cómoda para ir a la cacha.

Es que la compararon con Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo que también es argentina. Y la modelo no solo no fue a los primeros partidos de Portugal, sino que cuando asistió lo hizo con looks millonarios y despampanantes que no pasaron desapercibidos.

Georgina Rodríguez, la mujer de Ronaldo que enamora desde su cuenta de Instagram

El gesto de Antonela Roccuzzo en el partido de Argentina contra Holanda se volvió viral

El partido en el que Argentina se enfrentó a Países Bajos en cuartos de final fue uno de los más difíciles para el equipo albiceleste. Es que tras un empate debieron ir a penales y allí fue que se definió que el país latinoamericano pasa a la semifinal.

Durante el enfrentamiento en el Mundial de Qatar, Antonela Roccuzzo vivió los nervios a flor de piel como su marido, quien tenía el peso en sus espaldas de ser el mejor jugador del mundo y el capitán de su equipo.

Y las cámaras captaron el momento en el que Antonela invoca energía o reza, con sus manos extendidas, mientras en sus piernas tiene alzado a su hijo menor, Ciro. Fue en el momento en el que Messi pateó el penal, que le dio el segundo gol a la Argentina.

“La virgencita #AntonelaRoccuzzo y el divino niño, vamos #Argentina”, “Al único santo que le rezo es a la gran y única ANTONELA ROCCUZZO”, “Le estaba pidiendo al rey de reyes el único Dios que existe!”, “Antonela Roccuzzo manifestando la suprema de las hermanas brujas”, “Antonela Roccuzzo ORANDO, la desesperación es máxima”, fueron algunos de los comentarios al respecto.