Arrancó la segunda temporada de ‘Canta Conmigo Ahora’ con nuevas reglas: cómo le fue de rating

Este miércoles, comenzó la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora con nuevos participantes que compiten por el premio mayor de los 10 millones de pesos.

La primera edición terminó el martes pasado y el primer puesto lo obtuvo el catamarqueño Nicolás Reyna.

"Canta conmigo ahora": Nicolás Reyna fue el ganador de la primera temporada del programa (Captura de pantalla)

En esta segunda temporada, se incorporaron al jurado Oscar Mediavilla y Lowrdes -de Bandana-. Marcelo Tinelli busca hacerle frente al boom de Gran Hermano en Telefe.

Esta nueva edición viene con nuevas reglas. “Hoy va a haber duelo. Uno contra otro. Los que saquen mayor puntaje van a pasar a la próxima ronda. El de menor puntaje queda hoy eliminado”, explicó Tinelli.

En la gala de inicio, Marcelo retó con humor a los 100 jurados al explicar cómo será la definición en caso de empates en puntos.

“Si hay empate en el duelo, vamos a poner el video y que tengan que votar. Tengo que decirles que hicieron todo bien, estuvieron sensacionales en la primera temporada”, les empezó diciendo.

“Pero hay una cosa que no pudieron hacer nunca, que les salió como el traste: que no les sale apretar el botón y meter 100 votos”, bromeó.

“A partir de ahora si hay empate el que va a desempatar va a ser el presidente del jurado, el señor José Luis Rodríguez, el Puma”, concluyó Marcelo.

Los tres primeros participantes de Canta Conmigo Ahora, segunda temporada

Lucas Barros fue el primer participante en abrir la pista. El tucumano eligió el tema “I´m not the only one” de Sam Smith y logró 94 puntos, para superar cómodamente el primer duelo.

Otro ganador fue Dahiel Sulas, de San Miguel -Provincia de Buenos Aires-, quien superó en el duelo a Tati, con 74 votos del jurado, por su interpretación de “La cima del cielo”, de Ricardo Montaner.

Marcelo Tinelli contó que Dahiel fue novio de Ailén Peralta, una de las finalistas de la primera temporada.

Para cerrar, la otra ganadora fue Daniela Rocío, la joven de San Antonio de Padua, con 83 puntos que obtuvo del jurado por su interpretación del tema “Viveme” de la cantante italiana Laura Pausini.

El rating de Canta Conmigo Ahora en el debut de la segunda edición

Según los datos de audiencia, “Canta Conmigo Ahora” se mantuvo entre los 6 y 7 puntos, siendo triplicado por la gala de nominación de “Gran Hermano”, que trepó a los 22 puntos de rating.

Rating a las 22:54 hs.

Gran Hermano 21.6

Canta Conmigo Ahora 6.8

Rating a las 23:00 hs.

Gran Hermano 21.8

Canta Conmigo Ahora 7.2

Rating a las 23:02 hs.

Gran Hermano 22.0

Canta Conmigo Ahora 6.9

Rating a las 23:04 hs.

Gran Hermano 21.9

Canta Conmigo Ahora 6.8

Rating a las 23:11 hs.

Gran Hermano 21.5

Canta Conmigo Ahora 7.3

Rating a las 23:35 hs.